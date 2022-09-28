28 Eyl 2022 - 13:36- Belediyeler G: 28 Eyl 2022 - 13:37

Gölbaşı Belediyesi Kendi İmkânlarıyla Sıfır Atık Parkı Kuruyor...

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Türkiye genelinde çöp ayrıştırma ve atıkların ekonomiye geri dönüşümünü sağlamak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi, Gölbaşı Belediyesi’nde farklı uygulamalarla devam ediyor.
Gölbaşı Belediyesi Kendi İmkânlarıyla Sıfır Atık Parkı Kuruyor... mask
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Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre farkındalığını artırmak için tamamen kendi imkânlarıyla, toplanan tüm atık çeşitlerinden içinde; maketler, çocuklar için oyun aletleri, tırmanma duvarı, çim saha bulunduğu Sıfır Atık Parkı yapıyor. 

 Atık Materyallerden Yapılan Maketler Çocuklar İçin Çevresel Mesajlar İçiyor 

 Sıfır Atık Parkı için hazırlanan uçak, fincan, kayık gibi maketler aynı zamanda iklim krizi, su ve kuraklık ile ilgili mesajlar içeriyor. Gölbaşı Belediyesi Spor Kompleksi alanında bulunan çim sahalardan çıkan atıklar geri dönüştürülerek Sıfır Atık Parkı’nda çim zeminli futbol sahası olarak hazırlanıyor. Sıfır Atık Parkı’nda çocuklara çevre farkındalığı kazandırmak için parkta yapılacak olan Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde ise bilgi yarışmaları ve oyunlar düzenlenecek.

“Gelecek Nesillere Temiz Bir Dünya Bırakmak Bizim Elimizde” 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimizin hassas olması gerekiyor. Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği ve çevre kirliliğinin arttığı bu dönemde, çöp diye düşünüp attığımız birçok atık, doğada yıllar boyunca yok olmuyor ve toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletiyor. Yaptığımız projelerle belediye olarak geri dönüşüme katkı sağlıyoruz.” dedi.

Gölbaşı Belediyesi olarak çevre konularına her zaman duyarlı olduklarını ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlatan Şimşek, “Çalışma arkadaşlarımızın çocuklarımıza çevre farkındalığı kazandırmak için tamamen Gölbaşı Belediyemizin imkânlarıyla hazırladığı park çok önemli. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızı topluma faydalı, duyarlı bireyler olarak yetiştirmek için çalışmaya son hız devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile proje kapsamında, belediye ana hizmet binası, temizlik işleri, park bahçeler ve fen işleri hizmet birimleri içerisinde personelin kolay ulaşabileceği yerlere 6‘lı (metal, kâğıt, plastik, cam, organik ve geri dönüşemeyen atıklar) atık kutuları yerleştirilmişti. Koridorlardan toplanan atıkların biriktirilmesi için ise ana hizmet binasında geçici atık getirme merkezi oluşturulmuştu.

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28 Eyl 2022 - 13:36 - Belediyeler

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