Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Buluşması Heyecanı...

TÜBİTAK’ın 4007 projesi çerçevesinde 30 Eylül, 1-2 Ekim tarihlerinde Üreğil Millet Bahçesi’nde 49 farklı atölyede 1453 etkinliğin gerçekleşeceği “Bilim ve Teknoloji Buluşması” programı bilim meraklılarına unutulmaz bir 3 gün yaşatacak.

Mamak Belediyesi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşecek olan programa 16 farklı üniversiteden (Ankara Ü., Gazi Ü., Hacettepe Ü., ODTÜ, Başkent Ü., Bilkent Ü., Ufuk Ü.,TED, Ostim Teknik Ü., Lokman Hekim Ü., Çankırı Karatekin Ü., Kırıkkale Ü., Konya Selçuk Ü. Yozgat Bozok Ü., Konya Necmettin Erbakan Ü., Üsküdar Ü.) akademisyenler ve uzmanlar katılacak.

Üreğil Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan Bilim ve Teknoloji Buluşması programında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve öğretmen atölyelerinde, katılımcılar, imza attıkları bilimsel çalışmaları tanıtacak, çalışmalarını sergileyecek, katılımcılara yeni ufuklar çizecek. Bilim ve Teknoloji Buluşmasında sanat etkinlikleri, oyunlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar, yapay zeka ve çevre etkinlikleri de düzenlenecek.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kuracağımız atölyelerde gençlerimiz istediği her alanda çalışmalarını sergileyebilecekler” dedi. İnsan gücünü kat kat arttıran teknoloji ile hayatı kolaylaştıran, üretimi çoğaltan bir dönemde yaşadığımızı da kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Gençlerimizin yenilikçi ve ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalara imza atacaklarını biliyoruz. Bu bilinçle de onları böyle önemli organizasyonlarda bir araya getirerek hem fikir alışverişinde bulunmalarını hem de bugüne kadar yaptıkları çalışmaları gün yüzüne çıkarma fırsatı sunuyoruz” diye konuştu.