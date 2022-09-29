29 Eyl 2022 - 16:18- Yaşam

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir? Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Besinler Nelerdir? İşte O Besinler!

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Hastalıklara karşı direnç sağlayabilmek adına bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle salgın hastalıkların artış gösterdiği günümüzde bağışıklık sistemini desteklemenin önemi artmaktadır.

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir? Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Besinler Nelerdir? İşte O Besinler! mask
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Peki bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz neleri tüketmeliyiz? Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi. Vücudu hastalıklara karşı koruyan işleyişe bağışıklık sistemi adı verilmektedir. 

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER 

BALIK 

Omega-3 içermesi sebebiyle vücuttan toksinlerin atımını sağlar bu sayede hastalık yaratacak etken maddelerin uzaklaştırılması ile bağışıklık desteklenmiş olur. Haftada 2-3 kez fırın, ızgara, buğulama yöntemleriyle pişirilen balıkların tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yararlı olacaktır. 

NARENCİYELER  

Narenciyeler C vitamini kaynağı antioksidan besinlerdir. Bağışıklığa destek olmaktadır. Fakat şeker de içermesi sebebi ile fazla tüketimi de kilo alımına sebebiyet verebileceği için mevsime bağlı olarak günde 2 porsiyon tüketilmesi bağışıklığı destekleyecektir. 

SARIMSAK 

Sarımsağın içeriğindeki ‘allisin’ antiviral ve antibakteriyel etki göstererek bağışıklığın desteklenmesin çok büyük rol oynamaktadır. 

DOMATES 

İçeriğindeki likopen ile antikanserojen etki göstererek bağışıklığı desteklemektedir. 

ZENCEFİL 

Zencefil karaciğerin korunmasına yardımcı olmaktadır. Kolestrol düşürücü etkisi ile birlikte bağışıklık dostu olarak kabul edilmektedir. 

KUŞBURNU 

Kuşburnu kalp-damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Kalp-damar sağlığını destekleyerek bağışıklığın güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. 

YEŞİL ÇAY 

Vücuttaki toksin maddelerin uzaklaştırılması ile bağışıklık üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Günde 1-2 fincan yeşil çay tüketilmesi sağlıklı olacaktır. 

YOĞURT-KEFİR-AYRAN 

Kalsiyum, magnezyum, fosfordan zengin olan ve probiyotik içeriği zengin olan bu besinler bağırsak florasını destekleyerek yararlı bakterilerin üremesini sağlamakta ve bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. 

KETEN TOHUMU 

Fosfor, magnezyum, bakır ve B grubu vitaminler, omega 3 ile omega 6 yağ asitlerininden zengin olan keten tohumu bağışıklık sistemini desteklemektedir. Salatalara veya yemeklere 1-2 yemek kaşığı ekleyerek hem tokluk süresini uzatıp hem de bağışıklığınızı destekleyebilirsiniz. 

# Bağışıklık sistemi en hızlı nasıl güçlenir?, Vücut direncini artırmak için ne yemeliyiz?, Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu nasıl anlaşılır?, Bağışıklık sistemini en çok ne güçlendirir?
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29 Eyl 2022 - 16:18 - Yaşam

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