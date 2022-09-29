Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir? Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Besinler Nelerdir? İşte O Besinler!

Peki bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz neleri tüketmeliyiz? Diyetisyen Gözde Karaca konu hakkında bilgiler verdi. Vücudu hastalıklara karşı koruyan işleyişe bağışıklık sistemi adı verilmektedir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER

BALIK

Omega-3 içermesi sebebiyle vücuttan toksinlerin atımını sağlar bu sayede hastalık yaratacak etken maddelerin uzaklaştırılması ile bağışıklık desteklenmiş olur. Haftada 2-3 kez fırın, ızgara, buğulama yöntemleriyle pişirilen balıkların tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yararlı olacaktır.

NARENCİYELER

Narenciyeler C vitamini kaynağı antioksidan besinlerdir. Bağışıklığa destek olmaktadır. Fakat şeker de içermesi sebebi ile fazla tüketimi de kilo alımına sebebiyet verebileceği için mevsime bağlı olarak günde 2 porsiyon tüketilmesi bağışıklığı destekleyecektir.

SARIMSAK

Sarımsağın içeriğindeki ‘allisin’ antiviral ve antibakteriyel etki göstererek bağışıklığın desteklenmesin çok büyük rol oynamaktadır.

DOMATES

İçeriğindeki likopen ile antikanserojen etki göstererek bağışıklığı desteklemektedir.

ZENCEFİL

Zencefil karaciğerin korunmasına yardımcı olmaktadır. Kolestrol düşürücü etkisi ile birlikte bağışıklık dostu olarak kabul edilmektedir.

KUŞBURNU

Kuşburnu kalp-damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Kalp-damar sağlığını destekleyerek bağışıklığın güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

YEŞİL ÇAY

Vücuttaki toksin maddelerin uzaklaştırılması ile bağışıklık üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Günde 1-2 fincan yeşil çay tüketilmesi sağlıklı olacaktır.

YOĞURT-KEFİR-AYRAN

Kalsiyum, magnezyum, fosfordan zengin olan ve probiyotik içeriği zengin olan bu besinler bağırsak florasını destekleyerek yararlı bakterilerin üremesini sağlamakta ve bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

KETEN TOHUMU

Fosfor, magnezyum, bakır ve B grubu vitaminler, omega 3 ile omega 6 yağ asitlerininden zengin olan keten tohumu bağışıklık sistemini desteklemektedir. Salatalara veya yemeklere 1-2 yemek kaşığı ekleyerek hem tokluk süresini uzatıp hem de bağışıklığınızı destekleyebilirsiniz.