29 Eyl 2022 - 16:18- Magazin

Gülben Ergen'den Yeni Single!

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Yoğun konser programı ile Türkiye'nin pek çok yerinde müzikseverlerle buluşan Gülben Ergen çıkardığı ve dinlenme rekorları kıran single albümlerine bir yenisini daha eklemek için kolları sıvadı.
Gülben Ergen'den Yeni Single! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar 11 albüm, 7 single çıkaran Gülben Ergen, kurmaylarını toplayarak uzun süredir yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına hız verdi.

Ergen, uzun yıllardır hem stüdyoda hemde sahnede birlikte olduğu Taşkın Sabah ile konserlerden kalan tüm zamanını stüdyoda geçiren Gülben Ergen Kasım ayında yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluşacağının müjdesini verdi.
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29 Eyl 2022 - 16:18 - Magazin

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