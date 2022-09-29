Gülben Ergen'den Yeni Single!

İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar 11 albüm, 7 single çıkaran Gülben Ergen, kurmaylarını toplayarak uzun süredir yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına hız verdi.
Ergen, uzun yıllardır hem stüdyoda hemde sahnede birlikte olduğu Taşkın Sabah ile konserlerden kalan tüm zamanını stüdyoda geçiren Gülben Ergen Kasım ayında yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluşacağının müjdesini verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.