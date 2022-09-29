29 Eyl 2022 - 16:18- Magazin

Gülben Ergen'den Yeni Single!

Yoğun konser programı ile Türkiye'nin pek çok yerinde müzikseverlerle buluşan Gülben Ergen çıkardığı ve dinlenme rekorları kıran single albümlerine bir yenisini daha eklemek için kolları sıvadı.