29 Eyl 2022 - 10:58- Kültür - Sanat G: 29 Eyl 2022 - 10:59

Ünlü sanatçı Mark Eliyahu İstanbulluları Mest Etti! Mark Eliyahu Kimdir?

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İstanbul'da Üsküdar Belediyesi 2022-2023 Kültür Sanat Sezonunu dünyanın en ünlü müzisyenlerinden Mark Eliyahu konseri ile açıldı.
Ünlü sanatçı Mark Eliyahu İstanbulluları Mest Etti! Mark Eliyahu Kimdir? mask
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Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle İstanbullular için buluşma adresi olan Üsküdar, yeni sezonda da kültürün merkezi olmaya devam edecek. 2022- 2023 sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlayan Üsküdar Belediyesi, sezon açılışını yine muhteşem bir konserle gerçekleştirdi.

Üsküdar Harem Meydanı'nda ücretsiz gerçekleşen halk konserine başta Üsküdar olmak üzere İstanbul’un dört bir yanından on binlerce müzikseverin katıldı. Kamança üstadı Mark Eliyahu, birbirinden güzel eserleriyle konsere gelen herkesi mest etti. Eylül ayına damgasını vuran Mark Eliyahu konserinin ardından yeni sezonda İstanbulluları Üsküdar’da çok özel konserler, sergiler ve söyleşilerle dolu muhteşem bir kültür sanat sezonu bekliyor.

Kültür sezonu açılışlarına ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, tüm sanatseverlerin ortak beğenisine hitap edecek dünyaca ünlü sanatçıları Üsküdar’a getirmeye gayret gösterdiklerini söyledi:

"Bize bir yıl boyunca yazdınız, söylediniz, keşke Üsküdar’da konser verse dediniz. Biz de sizi dinledik" diyen Başkan Türkmen, "Mark Eliyahu bu akşam bizlere muhteşem bir konser verecek. Kendisi kültürümüze aşina bir ismi. Dağıstan doğumlu, ustaca çaldığı Kamança’yı Azerbaycan’da üstad Adalet Vezirov’dan öğrenmiş. Türk çalgılarını, bizim ezgilerimizi, bizim duygularımızı dile getiren, tüm dünyayla paylaşan büyük bir sanatçıyla beraberiz" dedi.

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29 Eyl 2022 - 10:58 - Kültür - Sanat

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