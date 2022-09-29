Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor...

“Turan Erol Sanat Atölyesi’’ güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine öğrencileri ücretsiz olarak hazırlayacak. Çankaya Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeye daha imza atıyor. Eğitim ve sosyal projeler alanlarında Türkiye'de ilkleri ve örnek çalışmaları hayata geçiren Çankaya Belediyesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi içerisinde hizmet verecek ve ressam Turan Erol'un adını taşıyan “Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi’’ni Ekim'de açıyor.

“Turan Erol Sanat Atölyesi’’ güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine öğrencileri ücretsiz olarak hazırlayacak. Başkentli öğrenciler yeni atölyede, üniversitelerin yetenek sınavlarına hazırlık kurslarını ve dijital sanatlar alanlarındaki dersleri uzman eğitmenler ve sanatçılardan alacaklar. Atölye, 13 Ekim’de hizmete açılacak.

GÜZEL SANAT FAKÜLTELERİ İÇİN HAZIRLIK

Yeni merkezde, üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri bölümlerine ve güzel sanatlar liselerine hazırlanacak öğrenciler, temel sanat eğitimi, sanat tarihi eğitimi, model/imgesel çizim ve heykel dersleri alacak. Sanat atölyesinde öğrenciler, bütün disiplinleri tanıma fırsatı sunulurken, öğrencilere tercih ettiği ve yetenekli olduğu alanda kendini geliştirmesi konusunda rehberlik hizmeti de verilecek.

DİJİTAL SANATLAR

Turan Erol Sanat Atölyesi, öğrencileri lise ve üniversiteye hazırlanmanın yanı sıra yeni yükselen sanat dalı "Dijital Sanatlar" alanında da eğitimler verecek. Atölye'de her hafta akademisyenler ve sanatçılarla dijital sanat atölyeleri gerçekleştirilecek.

GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Turan Erol Sanat Atölyesi ile gençleri geleceğe hazırlayan bir projeyi daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Hocaların hocası ressam Turan Erol'un adını taşıyan yeni atölyemizde öğrencilerimiz tıpkı Çankaya Akademi de olduğu gibi ücretsiz olarak güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin sınavlarına hazırlanacak.

Konusunda uzman eğitmenlerimiz ve davet edeceğimiz sanatçılarla birlikte öğrencilerimiz sanatla dolu bir yıl geçirerek sınavlara girecekler" diye konuştu. Atölye ile birlikte Türkiye'de bir ilke daha imza attıklarını söyleyen Başkan Taşdelen, sanata yetenekli öğrencilerin yeteneklerini pekiştireceği, geleceklerini sanatlarıyla oluşturacakları bir merkezi açmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.