29 Eyl 2022 - 11:49- Belediyeler G: 29 Eyl 2022 - 11:50

Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu...

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Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yerini alan Etlik Şehir Hastanesi’nin açılış törenine Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Pursaklar halkı yoğun ilgi gösterdi.
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu... mask
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Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan 4000'i aşkın yatak kapasitesi, 1000 polikliniği, 125 ameliyathanesi ve Türkiye'nin en büyük alana sahip hastanesi sayılan Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve ilçe halkı yalnız bırakmadı.

Pursaklar halkı ile birlikte alana gelen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı ile birlikte Başkenti sağlık alanında da çekim merkezi haline getirecek olan Etlik Şehir Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi. 

‘‘Ankara’mıza hayırlı olsun’’

Etlik Şehir Hastanesi ile birlikte Ankara halkının en son teknoloji hizmetle buluştuğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 4000'i aşkın yatak kapasitesi, 1000 polikliniği, 125 ameliyathanesi ile Etlik Şehir Hastanemizin açılışı gerçekleşti. Ankara'mızın ikinci, Türkiye'mizin yirminci şehir hastanesinin tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum’’ dedi
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29 Eyl 2022 - 11:49 - Belediyeler

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