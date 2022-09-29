Bilim Pursaklar’da Hafta Sonu Eğitimleri Başlıyor...

Pursaklar Belediyesi, bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle hizmete açtığı birbirinden farklı 6 atölyede bilimle tanışan 6-14 yaşları arasındaki çocuklar için Bilim Pursaklar atölyelerinde hafta sonu verilecek olan eğitimler için kayıt alma işlemlerine başladı.

Bilim Pursaklar Atölyeleri çatısı altında; Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyeleri olmak üzere toplam 6 farklı atölyede ücretsiz olarak verilecek olan eğitimlere 6-8, 9-11, 12-14 yaş gruplarındaki çocuklar başvurabilecek.

‘‘Tüm öğrencilerimizi, Teknofest kuşağımızı, Bilim Pursaklar’a bekliyoruz’’

Bilime, teknolojiye, mühendisliğe karşı ilgi duyan tüm öğrencileri Bilim Pursaklar Atölyelerine davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yeni eğitim öğretim yılında Bilim Pursaklar’da hafta sonu atölye eğitimlerimiz başlıyor. Bilim Pursaklar Atölyelerimizde binlerce öğrencimize eğitim vererek, bilimsel merakı ve farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Tüm öğrencilerimizi, Teknofest kuşağımızı, Bilim Pursaklar’a bekliyoruz. Teorik, uygulamalı eğitimleri ve deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılması ve benzeri eğitimlerin verileceği bilimsel keşif yolculuğunu kaçırmayın’’ dedi.