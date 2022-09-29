29 Eyl 2022 - 16:16- Yaşam

Ünlü Rapçi Coolio Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Ünlü Rapçi Coolio Öldü Mü, Neden Vefat Etti? Gangsta's Paradise Şarkısıyla Adını Duyurmuştu...

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'G﻿angsta's Paradise' şarkısıyla tanınan rapçi Coolio 59 yaşında öldü.
Ünlü Rapçi Coolio Kimdir, Kaç Yaşındaydı? Ünlü Rapçi Coolio Öldü Mü, Neden Vefat Etti? Gangsta's Paradise Şarkısıyla Adını Duyurmuştu... mask
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İSTANBUL (İGFA) - Gangsta’s Paradise adlı şarkısıyla bilinen ABD’li rap şarkıcısı Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti. BBC News'in aktardığı habere göre, Coolio’nun uzun süredir menajerliğini yapan Jarez Posey, ABD medyasına açıklamasında, şarkıcının bir arkadaşının evinde tuvalete gittiğini ve daha sonra yerde hareketsiz yatarken bulunduğunu söyledi.

Coolio 1980’lerde müzik yapmaya başlamış, ancak hip hop tarihindeki yerini 1995’te piyasaya çıkarttığı Gangsta’s Paradise şarkısıyla almıştı.

Sanatçının tam olarak neden öldüğü açıklanmadı.

COOLIO KİMDİR?

Coolio veya gerçek adıyla Artis Leon Ivey, Jr., (1 Ağustos 1963 - 28 Eylül 2022), Amerikalı Grammy Ödülü sahibi rapçi ve oyuncuydu. Sanatçı, 1994 yılında satışa sunduğu "Fantastic Voyage" adlı teklisiyle beraber tanınmaya başladı.

Sonraki sene yayımlanan ve Sakıncalı Düşünceler filminin müziklerine de dahil edilen "Gangsta's Paradise" adlı şarkı ise Amerikan müzik listesinde bir numaraya kadar yükseldi.
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29 Eyl 2022 - 16:16 - Yaşam

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