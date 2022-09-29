29 Eyl 2022 - 16:16- Belediyeler

Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı Turnuvalara Hazırlanıyor...

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Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek Huzurevleri Arası Bocce Turnuvasına hazırlık kapsamında Seyranbağları Huzurevi Bocce Takımı ile dostluk maçı yaptı.
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı Turnuvalara Hazırlanıyor... mask
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Türkiye Bocce Federasyonu tarafından görevlendirilen antrenörler eşliğinde bir aydır çalışmalarını sürdüren ve 10 kişiden oluşan Gönül Köşkü Bocce Takımının turnuvada kullanacakları eşofman ve spor ayakkabıları da alınarak maçlara hazır hale getirilecekler.

Gönül Köşkü Bocce Takımının antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü ve turnuvalarda oldukça iddialı olacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sporun yaşı yok. Bu bakımdan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bağlattığı projeyi önemsiyoruz. Yaşlılarımızın hem ruhen hem de bedenen sağlıklı kalması için sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması önemli.

Biz zaten Keçiören Belediyesi olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yaşlılarımıza keyifli bir yaşam sunuyoruz. Bunun yanında kolektif bir organizasyonun içinde bulunarak turnuvaya katılım sağlamak bizleri en az yaşlılarımız kadar heyecanlandırıyor. İnşallah turnuvadan başarıyla ayrılacağız.” dedi.​nin görüşlerini yansıtmayabilir.
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29 Eyl 2022 - 16:16 - Belediyeler

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Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi Bocce Takımı Turnuvalara Hazırlanıyor... mask
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