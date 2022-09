Krizler siyasete ve yönetime güven kaybına neden oluyor!

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Lütfullah Kayalar’ın 21 yıl önce TBMM kürsüsünden ‘Siyasetin saygınlığı’ üzerine yaptığı konuşma, siyasetin seçime doğru yol aldığı günümüzde özellikle milletvekilliği hayali kuran siyasetçilere önemli mesajlar veriyor. Milletvekilliği sorumluluğuna dikkat çeken Kayalar; “Zaferi ve yenilgisi yalnız kendi adına olmadığı için bu sorumluluk da kutsal bir sorumluluktur” dedi.

Tarım Orman ve Köyişleri ve Maliye eski Bakanı Lüftullah Kayalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden 2001 yılında yaptığı konuşmasında siyasetin kutsallığına ve siyasetçinin toplumsal sorumluluğuna dikkat çekiyor. Siyasette kararsız seçmenin giderek arttığı günümüz Türkiye’sine mercek tutan ifadelerinde Kayalar, siyasetteki alternatifsizliği ‘demokrasi tıkanıklığı’ olarak yorumluyor.

SİYASET NEDEN KUTSALDIR?

Konuşmasında siyaseti kutsal kılan vasıflara dikkat çeken Kayalar; “Siyaset neden kutsaldır? Siyaset kutsaldır çünkü, Allah’ın kuluna emanet ettiği can gibi halk da siyaset yapmakla görevlendirdiği kişilere temsil hakkını emanet etmiştir. Kul, nasıl ki Allah’ın kendisine emanet ettiği canı korumakla mükellef ise siyasetçi de seçmenlerinin emanetini, kayıtsız ve şartsız onların hakimiyeti için korumakla mükellef ve ettiği yeminin kutsallığı ile bağlanmış bir elçidir” dedi.

MİLLETVELİ KİMİN SORUMLULUĞUNU TAŞIYOR

Kayalar konuşmasında milletvekillerinin sorumluluğunu da hatırlatıyor.

Lütfullah Kayalar’ın, tarihe not düşen o konuşmada siyasetin temsilcileri ve yeni dönemde milletvekili ideali olanlara mesaj şu şekilde: “Milletvekili bir toplum adına en iyiyi bulmak adına yarışan bir insandır. Toplumun sorumluluğunu taşımaktadır. Zaferi ve yenilgisi yalnız kendi adına olmadığı için bu sorumluluk da kutsal bir sorumluluktur. Mecliste abideleşen hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeğini savunmanın sanatı olan siyaset kutsallığına dikkat edilmeden sıradan bir faaliyet gibi düşünülemez.”

EKONOMİK KRİZLER SİYASETE GÜVEN KAYBINA DÖNÜŞÜYOR

O günün Türkiye’sinde yaşanan ekonomik krizin siyasette neden olduğu güven kaybına dikkat çeken Lütfullah Kayalar’ın, tarihe not düşen o konuşması şöyle: “Son krizle beraber yönetime güven kaybı siyasete güven kaybına dönüşmüştür. Bunu gidermenin yolu komplo teorilerine sığınmak yerine hedefi siyasete saygınlık kazandırmak olarak gösterip bu saygınlığı da kendi yapabileceklerinden başlayarak siyasete kazandırmakla olur. İçinde olduğumuz ekonomik krizden çıkmak için her şeyden önce ve her şeyin üstünde siyasetin sahneli olması ve başrolü alması gerekmektedir. Siyasinin halkın önüne çıkıp ‘bana güvenmenizi istiyorum, başarılı olacağım’ demesi gerekmektedir. Talep ettiği güvenin teminatı başarısızlığın bedelini ödemektir. Halk, eğer başaramıyorsa bu siyasinin en ağır cezayı kendi kendine vereceğinden emin olmalıdır. Bu konuda halka defalarca iş düşmemelidir.”

SİYASETE SAYGINLIK KAZANDIRMAK!

Kayalar, siyasete saygınlık kazandırmanın yolunu da anlattığı konuşmasında: “Siyasete yeniden saygınlık kazandırmanın yolu bu günkü meclis için siyasi partiler kanunu ve seçim kanununu değiştirerek hayata geçirmek, önümüzdeki seçimlerde 10 yıla yakın süredir devam eden siyasi bölünmüşlüğe bu şekilde son vermek iktidarı ile muhalefeti ile güçlü bir meclis çıkararak Anayasa değişikliklerini gerçekleştirmek ve kısaca söylediğim yeni bir rejimi yeni anayasa ile ülkeye önermek yapılabileceklerin başta gelenleridir. Bunlar siyasetin yeniden saygınlık kazanmasını sağlayacak, siyasetçi yaptığı işin kutsallığını yaşayabilecektir” ifadelerine yer verdi.

SİYASETN ALTERNATİFİ YOKSA DEMOKRASİ TIKANMIŞ DEMEKTİR

Lütfullah Kayalar, alternatiflerin demokrasinin erdemini oluşturduğunu vurguladı. Kayalar şunları söyledi: “Her şeyin alternatifinin olmasını demokrasinin erdemi olarak değerlendiriyorum. Alternatifi olmayan kişiler alternatifi olmayan çözümler alternatifi olmayan iktidar fikrini benimsemem. Aksi demokrasinin özü olan değişimin durması demektir aksi demokrasinin tıkanması demektir.”