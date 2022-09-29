29 Eyl 2022 - 16:18- Belediyeler

Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim...

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Subayevleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri arasında gerçekleşen “Kepçe Devir Teslim Töreni” etkinliğine katıldı.
Keçiören'de Aşçı Kıyafetleriyle Devir Teslim... mask
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Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Şube Başkanı Abdülkerim Çömçe’nin de katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Aşçı kıyafetiyle törene katılan protokol üyeleri, öğrenci ve öğretenler etkinlikteki seymen gösterilerine de eşlik ettiler.

Etkinlikte yaptığı konuşmada yeni eğitim öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milletlerin devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Bugünün gençleri yarınların yetişkinleridir. Sizleri geleceğe hazırlamak ise hepimizin görevi. Türkiye büyük bir devlet. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Dünyada ne varsa yüzde 80’i Türkiye’de var.

İnanıyoruz ki geleceğimiz sizlerle daha güçlü ve parlak olacak. Ülkemizi daha yükseklere taşıyacak, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkaracaksınız. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum.” dedi. Eğlenceli etkinlik kepçe devir tesliminin ardından tamamlandı. ​ayabilir.
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29 Eyl 2022 - 16:18 - Belediyeler

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