Sevgi Soysal Çankaya Cebeci’de Yaşayacak...

Alper Taşdelen: “Sevgi Soysal adını kütüphanede yaşatacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum.” Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ev sahipliğinde gerçekleşen ve yazar Sevgi Soysal’ın adını taşıyan kütüphanenin açılışı yoğun bir katılıma sahne oldu.

Sevgi Soysal’ın doğumunun 86’ncı yılında açılışı yapılan kütüphaneyi 5 ay önce belediye mülküne dahil ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sevgi Soysal çok değerli bir insan, kendisi 12 Mart Askeri darbe dönemini, o atmosferi en iyi anlatan eserleri kaleme almıştır. Toplumsal olayları, gençliği, kadın özgürlüğünü çok güzel hikayeleştirdi. Her ölüm erken ölümdür derler evet ama Sevgi Soysal’ın aramızdan ayrılışı çok erken bir ayrılıştır. Onun aziz hatırasında Sevgi Soysal adını kütüphanede yaşatacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum” dedi.

ÖĞRENCİLERE YENİ ÇALIŞMA ORTAMI

Kütüphanenin üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Cebeci bölgesinin büyük bir ihtiyacını gidereceğini dile getiren Taşdelen, “Gençlerimiz burada rahatça derslerini çalışabilecekler. Öğrencilerin rahat bir şekilde çalışmalarını yapabilmeleri için de karınlarının doyması gerekiyor. Ekonomik kriz döneminde öğrencilerin nasıl besleneceği konusunda bir proje geliştirdik. İlk adımını geçen sene attığımız adımla Hizmet Binamızda ve Yüzüncü Yıl Çankaya Evinde üniversite öğrencilerinin akşam yemeklerini yiyebilecekleri bir ortam oluşturduk.

Bir de Türkiye’de bir ilke imza atarak ilçemiz sınırları içerisinde 18 okulda 3 bin ilkokul öğrencisine öğle yemeklerini sıralarına kadar götürüyoruz. Bu hizmetleri yaparken şikayet etmiyoruz, ranta değil halka hizmet ediyoruz. Biz sosyal devletin yanındayız. Eğitim ve sağlık ücretsiz olmalı. Biz buna inanıyoruz. Eğitim ve sağlık her yurttaşın hakkıdır. Biz de verdiğimiz hizmetle sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kütüphane açılışına katılan Sevgi Soysal’ın ağabeyi İzzet Yenen de kardeşinin adının bir kütüphanede yaşayacak olmasından dolayı başta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

BELEDİYE KİRA ÖDEMEMELİ

Cebeci Çankaya Evi’nin mülkiyetini 5 ay önce Belediye bünyesine kattıklarını kaydeden Taşdelen, “Bahçelievler’de de 4 katlı aynı binayı alacağız belediyenin mülkü yapacağız. Çankaya Evi ve kütüphaneyi oraya da yapacağız. Şimdi bir tek Çayyolu Hizmet Binasında kiracıyız. Çayyolu Hizmet Binamızı da aralık ayında açacağız ve oraya taşınacağız. Aralık sonunda kiracısı olduğumuz hiçbir yer kalmayacak. Belediye kira ödemez, ödememeli ” dedi.

Açılışta ayrıca CHP PM üyesi Yaşar Seyman, CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Tekin Bingöl ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Konuklar açılışın ardından kütüphane içerisinde yer alan Arzu Eke’nin Yürümek adlı sergisini gezdi.