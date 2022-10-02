Çankaya’dan 3 Park Daha! Ukrayna Parkı Açılışında Mesaj: “Savaşa Hayır, Barışa Evet”

Çankaya Belediyesi, yapımını tamamladığı 3 yeni parkın açılışını gerçekleştirdi. Yeni parklarından birine “Ukrayna Parkı” adını veren Çankaya Belediyesi, barış ve dostluk adına önemli bir çalışmaya imza atmış oldu. Çankaya Belediyesi tarafından bir süredir çalışmaları devam eden 3 park, yapımı tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Parklardan birisine “Ukrayna” adını veren Çankaya Belediyesi, aynı anda 27 Aralık Kızılca Gün Parkı ile tamamen yenilenen Alacaatlı Vatan Piknik Alanı’nı Ukrayna Parkı’nda yapılan törenle açtı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Ukrayna Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Alexei Chernyshev, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Başkent Doğalgaz Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Asım Yüksel, muhtarlar ve iki ülke vatandaşları katıldı.

CHERNYSHEV: “ÇANKAYA BELEDİYESİNE VE TÜRK HALKINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Açılış öncesi Ukrayna Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Alexei Chernyshev yaptığı konuşmada; “Benim için burada sizin aranızda bulunmak büyük bir şereftir, Ukrayna’nın savaşta olduğu böyle bir dönemde Türk halkına ve Çankaya Belediyesine bu parkı açtığı için çok teşekkür ediyorum. Bu park, halklarımız arasındaki dostluğu gösteren bir parktır ve böyle bir parkın Ankara’nın kalbinde açılması ilişkilerimizin geliştiğine işaret ediyor. Umarız ki bu park Ukrayna ve Türkiye’nin ortak etkinliklerine ev sahipliği yapar” dedi.

ALPER TAŞDELEN: “SAVAŞLAR OLMASIN, İNSANLAR ÖLMESİN”

Göreve geldiği günden beri 95 park açtığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise “Şu an bir törenle farklı mahallelerdeki 3 parkın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Açılışı yapılan parklar hakkında bilgi veren Taşdelen; “Biz aslında bu parka Ukrayna adını verme kararını belediye meclisimizden üç buçuk yıl önce aldık.

O dönem Rusya Ukrayna’yı işgal etmemişti ve bu savaş yoktu. Bugün bu parkı açmak daha bir anlamlı hale geldi. Çünkü Ukrayna egemen ve bağımsız bir devlettir. Biz bugün bu parkı açarken savaşlar olmasın, insanlar ölmesin diyoruz ve sonuna kadar barışı savunduğumuzu, her egemen devletin üniter yapısına ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Savaşa hayır, barışa evet diyerek bu parkımızı armağan ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

3 PARK 1 AÇILIŞ

Açılış konuşmalarının ardından Ukrayna Parkı’nda düzenlenen törenle üç parkın açılışları yapıldı. Kızılırmak Mahallesi’ne inşa edilen 8.230 metrekare alana sahip olan Ukrayna Parkı, bölgeye 5.450 metrekare yeşil alan kazandırmış oldu. Alacaatlı Mahallesi’nde toplam 7.016 metrekarelik alana inşa edilen 27 Aralık Kızılca Gün Parkı’nın yanı sıra 31 dönümlük Alacaatlı Vatan Piknik Alanı; barbeküleri, kameriyeleri, 121 üstü kapalı piknik masası, 50 mangal yeri, 46 seyyar piknik masası, 700 metrelik yürüyüş parkuru, bisiklet parkuru ve 2 çocuk oyun ile hizmet verecek.