Kıbrıs'ta Gülben Rüzgarı!

Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle göz dolduran Gülben Ergen’in sahne aldığı Chamada Prestige Hotel yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonlarını günler öncesinden doldurdu.

Gülben Ergen sahneden Kıbrıs dışından gelenleri sorduğunda aldığı cevaplar karşısında hayretler içerisinde kaldı. Ankara, Bursa, İzmir, Edirne, Trabzon, Adana ve daha birçok şehirden gelen dinleyicilerine yenilenmiş repertuarı ile muhteşem bir gece yaşatan Gülben Ergen sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettirdi.

Gülben Ergen sahnede giydiği kostümüyle sosyal medya ‘da “En Şık” yorumları aldı.