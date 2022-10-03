03 Eki 2022 - 11:31- Belediyeler G: 03 Eki 2022 - 11:32

Çankaya'da 979 Hane Daha Halk Kart Sahibi Oldu!

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Çankaya Belediyesinin 2017 yılında başlattığı Halk Kart uygulamasında 11. Dönem kart dağıtımları yapıldı. 1000 TL’ye yükseltilere nakit desteği sağlayan Halk Kart, 979 haneye daha verildi. 
Çankaya'da 979 Hane Daha Halk Kart Sahibi Oldu! mask
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Alper Taşdelen: “Ekonomik zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Çankaya Belediyesi olarak geçim derdi olanın, mağdur olanın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Çankaya Belediyesinin 2017 yılında başlattığı Halk Kart uygulamasında 11. Dönem dağıtımları gerçekleştirildi. Uygulamanın yeni döneminde 979 haneye daha 1000 TL nakit desteği sağlayan Halk Kart dağıtılan kişi sayısı uygulama başladığından bu yana toplamda 4.109’a ulaşmış oldu. Halk Kart uygulamasında Çankaya ilçesi dışı olarak ikametgahı değişenler ile mülk edinme, gelir artışı gibi ekonomik durumu değişenler otomatik olarak sistemden çıkarılıyor. 

ÇANKAYA BELEDİYESİ HALKIN BELEDİYESİDİR

Halk Kart’ın her gün değişen fiyat artışlarına karşı dar gelirli yurttaşlara az da olsa katkı sunduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ekonomi olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Asgari ücret ve sabit ücretle geçinenler daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Geçim derdi en büyük sorun. Sosyal belediyecilik uygulamalarımızla halkımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz.

Halk Kart uygulamamızda karta nakit yatırıyoruz. Vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa onu alabiliyor. İsterse ev kirasına katkı oluyor isterse ısınma gideri gibi temel ihtiyaçlarına. Çankaya Belediyesi halkın belediyesidir, kimseyi ötekileştirmeden eşit görerek hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu. 

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIYOR

Her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilmediği için Halk Kart verilemiyor.

Çankaya Belediyesine ait Kadın Sığınma Evinde kalan kadınlara, 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı alanlara ve sosyal güvencesi olmayanlara yapılan yardımlarda öncelik tanınıyor. Eşi, kendi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin adına tescilli taşınmaz mal kaydı olanlara Halk Kart yardımı yapılmıyor. 

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03 Eki 2022 - 11:31 - Belediyeler

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