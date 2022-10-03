03 Eki 2022 - 11:35- Belediyeler G: 03 Eki 2022 - 11:36

Pursaklar Endemik Vadi Yeni Ev Sahiplerine Hazırlanıyor...

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Ankara Tavşanı, Ankara Kedisi, Ankara Güvercini, Ankara Keçisi ve Ankara’ya özgü endemik bitkileri içerisinde barındıran Endemik Vadi, yeni üyelerine hazırlanıyor.
Pursaklar Endemik Vadi Yeni Ev Sahiplerine Hazırlanıyor... mask
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Her gün hayata geçirdiği projelerle ilçe halkının büyük takdirini toplayan Pursaklar Belediyesi, endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması, Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara Güvercini ve Ankara Tavşanı’nın bulunduğu Endemik Vadi’de endemik canlı popülasyonunu çeşitlendirmeye devam ediyor.

Ülke genelindeki birçok yöreye özgü endemik kanatlı hayvanlara ev sahipliği yapmak için hazırlıkların devam ettiği Endemdik Vadi’de Pursaklar Belediyesi, kendi atölyelerinde ürettikleri yeni yuvaları, yeni ev sahipleri için monte ediyor. 

‘‘Endemik Vadimizi yeni ev sahipleri için hazırlıyoruz ağırlayacağız’’

Endemik Vadi’nin endemik çeşitlilik kazanmaya devam ettiğini ifade edenBelediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizi estetik açıdan güzel bir görünüme kazandırmanın yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş endemik bitkiler, soyları tükenme tehlikesinde olan Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi ve Ankara Tavşanını muhafaza ettiğimiz Endemik Vadimizi, farklı hayvan türleri ile çeşitlendirmeye devam ediyoruz.

Ülke genelinde birden çok endemik kanatlı hayvanımızı da bu güzide alana entegre ederek daha dolu dolu, daha ilgi çekici hale getiriyoruz. En kısa sürede hazırlıklarımızı tamamlayarak, Endemik Vadi’de yeni ev sahiplerini ağırlayacağız’’ dedi. 

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03 Eki 2022 - 11:35 - Belediyeler

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