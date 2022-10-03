03 Eki 2022 - 11:38- Belediyeler G: 03 Eki 2022 - 11:39

Pursaklar Tam Bana Göre Festivaline Hazırlanıyor...

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Pursaklar Belediyesi, 5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan “Tam Bana Göre Festival” adlı organizasyonda yerini almaya hazırlanıyor.
Pursaklar Tam Bana Göre Festivaline Hazırlanıyor... mask
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 5-9 Ekim’da Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik yapılan Tam Bana Göre Festivali’nde Pursaklar Belediyesi, ilçeyi tanıtmaya hazırlanıyor. Pursaklar Belediyesi geleceğe damga vuracak olan projeleri şekillendirecek olan gençlere yönelik eğitim verdiği Bilim Pursaklar Atölyeleri ile Tam Bana Göre Festivalinde dikkatleri üzerine çekecek.

Gençler ve çocuklar Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyeleri olmak üzere toplam 6 farklı atölyelerinde ortaya koyduğu çalışmaları sergilemeye hazırlanırken, teorik, uygulamalı eğitimler ve deney düzenekleri üzerine verilen eğitimler hakkında geniş bilgileri genç kuşaklarla paylaşacak. 

‘‘Doyasıya eğlenmek, öğrenmek ve yeni tüm deneyimler için yola çıkmaya hazırız’’

Geleceğe yön verecek olan çocuklar ve gençler için hizmet veren Bilim Pursaklar Atölyeleri ile Tam Bana Göre Festivaline katılacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Tam Bana Göre Festivali 5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gençlerimizle buluşmaya hazırlanıyoruz.

Pursaklar Belediyesi olarak birçok alanda çalışma yapıyor, gençlere çok büyük önem veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda onların gelişimine katkı sunacak birçok hizmeti sunuyoruz. Doyasıya eğlenmek, öğrenmek ve yeni tüm deneyimler için yola çıkmaya hazırız. Tüm gençlerimizi büyük coşkuya sahne olacak olan Tam Bana Göre Festivaline davet ediyorum’’ dedi.

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03 Eki 2022 - 11:38 - Belediyeler

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