03 Eki 2022 - 12:12- Belediyeler G: 03 Eki 2022 - 12:13

Çankaya'da Sanat 'Ekim'i...

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Başkent'in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli etkinlikleri her ay sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, ekim ayında da dopdolu bir program sunuyor.
Çankaya'da Sanat 'Ekim'i... mask
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Çankaya Belediyesi, sergiler, konferanslar, film festivali ve konserlerle geçecek ekim ayında, Başkentli sanatseverleri Çankaya'nın kültür ve sanat merkezlerinde buluşturacak. Çankaya'da ekim, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (DTÇSM) gerçekleşecek Kadın Yazarlar Haftası ile başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenen Kadın Yazarlar Haftası, 3-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikte; Ayten Kaya Görgün, Banu Bülbül, Aslı Alpar, Gülhan Avşar ve Senem Timuroğlu eser ve söyleşileriyle yer alacak.

DON KİŞOT ÇANKAYA'DA

Uzun yıllar boyunca yurt içi ve yurt dışından topladığı kitaplar ve objelerle Dünya’nın en büyük Don Kişot koleksiyonerlerinden biri olan Arif Künar'ın Don Kişot Koleksiyonu Sergisi, 3 - 17 Ekim tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Eren Eyüpoğlu Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

TURAN EROL’A SAYGI

Ünlü ressam ve akademisyen Prof. Dr. Turan Erol'un öğrencilerinden; Adem Genç, Alaettin Koçak, Atilla Atar, Bünyamin Özgültekin, Ertuğrul Saraç, Feridun Işıman, Güner Pir, Hasan Akın, İhsan Çakıcı, Metin Yurdanur, Münir Yücel, Nihat Kahraman, Numan Arslan, Osman Dinç, Remzi Savaş, Veysel Günay, Yalçın Gökçebağ, Yusuf Toprak ve Zahit Büyükişliyen gibi sanatçıların, hocalarına saygı göndermesiyle sundukları yapıtlardan oluşan "Hocaların Hocası Turan Erol'a Saygı" sergisi de 4 Ekim'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde başlıyor.

20 Ekim'e kadar sürecek karma sergi ile birlikte Prof. Dr. Turan Erol'un adını taşıyan Sanat Atölyesi de 13 Ekim'de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılacak. Atölyede üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri bölümlerine ve güzel sanatlar liselerine hazırlanacak öğrenciler, temel sanat eğitimi, sanat tarihi eğitimi, model/imgesel çizim ve heykel dersleri alabilecek. Sanat atölyesinde öğrenciler, bütün disiplinleri tanıma fırsatı sunulurken, öğrencilere tercih ettiği ve yetenekli olduğu alanda kendini geliştirmesi konusunda rehberlik hizmeti de verilecek.

PERU FİLMLERİ FESTİVALİ

Çankaya Belediyesi Peru Sineması'nı da Başkentlilerle buluşturacak. 5 - 7 Ekim tarihleri arasında ödüllü üç Peru filmi ve belgeseli ücretsiz olarak DTÇSM'de gösterime girecek. Peru Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğin biletleri Doğan Taşdelen Kültür Merkezi'nde temin edilebilir.

İNCE MEMED SENFONİSİ

Çankaya Belediyesi Ekim ayında bağlama ustası Erdal Akkaya ile birlikte Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası da konuk edecek. Akkaya ile birlikte Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrasının İnce Memed Senfonisi 22 Ekim'de Çankayalılarla buluşacak. Ücretsiz konserin yer fişleri, 14 Ekim'den itibaren Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinden ücretsiz olarak alınabilecek.

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03 Eki 2022 - 12:12 - Belediyeler

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