03 Eki 2022 - 16:15- Yaşam

Hatay'da Ankara Tanıtım Günleri Başladı!

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Hatay'da Ankara Günleri coşkusu... Hataylılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen ‘EXPO’da Ankara Günleri’ ile uzun süre unutamayacakları bir hafta sonu yaşadı.
Hatay'da Ankara Tanıtım Günleri Başladı! mask
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HATAY (İGFA) - Antakya EXPO alanında gerçekleştirilen müzik, sanat ve eğlence dolu gösteriler, Ankara THM ve Kent Orkestrası’nın konseri ile başladı.

Seslendirdikleri birbirinden güzel ve hareketli şarkılar ile sanatseverlere muhteşem bir akşam yaşatan orkestraya konseri izlemeye gelen vatandaşlar da eşlik edince ortaya güzel görüntüler çıktı.

Türkü ve danslar eşliğinde Ankaralıların unutulmaya yüz tutmuş Ferfene Gecesi ile sahne alan Seymen ekibi, Hataylılardan büyük akış aldı.

Gecenin ilerleyen dakikalarında Bacı Erenler’in geleneksel kıyafetleriyle müzik eşliğinde gerçekleştirdiği temsili kına gecesi büyük beğeni ile izlendi.

Gösterilerin sonunda HBB yetkilileri, gerçekleştirilen etkinliklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine teşekkür ederek çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.
# hatay, ankara günleri, Antakya EXPO

03 Eki 2022 - 16:15 - Yaşam

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