Hatay'da Ankara Tanıtım Günleri Başladı!

HATAY (İGFA) - Antakya EXPO alanında gerçekleştirilen müzik, sanat ve eğlence dolu gösteriler, Ankara THM ve Kent Orkestrası’nın konseri ile başladı.
Seslendirdikleri birbirinden güzel ve hareketli şarkılar ile sanatseverlere muhteşem bir akşam yaşatan orkestraya konseri izlemeye gelen vatandaşlar da eşlik edince ortaya güzel görüntüler çıktı.
Türkü ve danslar eşliğinde Ankaralıların unutulmaya yüz tutmuş Ferfene Gecesi ile sahne alan Seymen ekibi, Hataylılardan büyük akış aldı.
Gecenin ilerleyen dakikalarında Bacı Erenler’in geleneksel kıyafetleriyle müzik eşliğinde gerçekleştirdiği temsili kına gecesi büyük beğeni ile izlendi.
Gösterilerin sonunda HBB yetkilileri, gerçekleştirilen etkinliklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine teşekkür ederek çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.