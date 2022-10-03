03 Eki 2022 - 16:17- Spor

Hentbolda 'A Milli'ler EURO 2024 Kampında...

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler EURO 2024 elemeleri hazırlık kampı Ankara'da THF Spor Kompleksi'nde başladı.
Hentbolda 'A Milli'ler EURO 2024 Kampında... mask
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Başantrenör Okan Halay yönetiminde 12 Ekim'e kadar Ankara'da çalışmalarını sürdürecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosunda 23 sporcu yer alıyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımımızın, EHF Erkekler EURO 2024 elemelerinde Portekiz, Kuzey Makedonya ve Lüksemburg ile birlikte yer aldığı 1. Grup'taki mücadelesi ise 13 Ekim tarihinde deplasmanda Portekiz oynayacağı maç ile başlıyor. Portekiz'in Senhora da Hora kentinde Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da (TSİ) başlayacak.

A Milli Takımımız, ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim tarihinde Van'da oynayacak. Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise 17.00 (TSİ) olacak.

A Milli Erkek Hentbol Milli Takımı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyesi)

Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol Oyun Kurucu: Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Halil İbrahim Öztürk (HC Ohrid - K. Makedonya), Ömer Bağ (TheArabContractorsSporting Club - Mısır), Sedat Yıldırım (Sakarya B. Belediyesi)

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Doğukan Özdemir (Mihalıççıkspor), Eray Karakoç (Trabzon Belediyesi GSK), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sağ Oyun Kurucu: Cemal Kütahya (Hatay B. Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Steau Bükreş - Romanya), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Can Çelebi

Sağ Kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Pivot: Tolga Durmaz (TUS Vinnhorst - Almanya), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), İlkan Keleşoğlu (Hatay B. Belediyesi), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf - Almanya)

Teknik Kadro: Okan Halay (Başantrenör), Aydın Aydınlı (Yardımcı Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenör), İlker Kurtulmuş (Performans Antrenörü), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör), Gökhan Kaya (Spor Psikoloğu), Bora Serter (Takım Menajeri)

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03 Eki 2022 - 16:17 - Spor

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