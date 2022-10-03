Keçiören'de Çevre İçin ‘Minik Eller Temizliği’...

Çevre bilincini aşılamak için düzenlenen etkinlikte minik eller Keçiören Sarıbeyler Göleti çevresinde mıntıka temizliği yaptı. Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kâğıt, cam ve metal atıklar çöp poşetleriyle toplandı. Uzun soluklu temizlik çalışmasının ardından öğrenciler hep bir ağızdan ‘çevreyi kirletme, geleceği yok etme’ dedi.
Çevreye karşı duyarlılığı artırmak için emek Osman Hamdibey İlkokulu öğrencilerini tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sadece kendimiz için değil doğaya ve insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğunun farkında olmalıyız.
Çocuklarımızdaki duyarlılığın yetişkin insanlarımızda da olması gerekiyor. Özellikle geri dönüşümü zor olan atıkların doğaya büyük zarar verdiğini bilmeliyiz. Bu anlamda daha temiz bir gelecek için mesire dağlarımızı, doğal su kaynaklarımızı, mesire alanlarımızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Bu etkinliğin geçekleşmesinde emeği geçen tüm melek ve çiçeklerimizi, öğretmenlerimizi ve mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.