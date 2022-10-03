Gençlerbirliği Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı!

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor’la karşılaşacak olan kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını sürdürdü. Başkent ekibi, bir günlük iznin ardından bugün Teknik Direktör Taşkın Aksoy yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri’nde topbaşı yaptı. Haftanın ilk antrenmanına oyuncular ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon çalışması ve pas organizasyonuyla devam eden antrenmanda daha sonra hücum ve savunmaya yönelik taktik ağırlıklı çalışmaya geçildi. Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapan kırmızı-siyahlı ekip, açma-germe egzersizleriyle çalışmaları sonlandırdı.

Kaptan ve masöre sürpriz kutlama

Antrenman bitiminde ise 25 yaşına giren takım kaptanlarından kaleci Übeyd Adıyaman ve 49 yaşına giren takımın emektar masörlerinden Hakan Gökbulut için doğum günü kutlaması yapıldı. Kendileri için hazırlanan pastanın mumlarını birlikte üfleyen kaptan Übeyd ve masör Hakan daha sonra birbirlerine doğum günü pastasından yedirdi. Takımın tezahüratları eşliğinde kısa konuşma yapan takım kaptanı Übeyd Adıyaman, bu takımın bir parçası olmanın kendisi için büyük armağan olduğunu dile getirerek “Bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Yaşadığım mutluluğu sizlerin her gün yaşamasını diliyorum” dedi.

Gençlerbirliği’nden Anadolu Grubu’na Ziyaret

25 Eylül’de yapılan Olağanüstü Genel Kurulun ardından yeniden başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette; Gençlerbirliği Başkan Vekili Kubilay Güvenç, Divan Başkan Vekili Selçuk Irgıt, eski milli basketbolcu işadamı Murat Şamil Şen, Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Müdürü eski milli basketbolcu Alper Yılmaz da yer aldı. Gençlerbirliği Spor Kulübü gelişimi, markalaşması, "Gençlerbirliği Plus 2023" yeni nesil kulüp yönetimi, pazarlaması ve işbirliği projesi oluşumu konusunda olası işbirliği ve desteği adına sıcak bir görüşme gerçekleşti. Ziyaret sonrası Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, arkasında ‘Tuncay Özilhan’ yazılı 38 numaralı Gençlerbirliği formasını Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’a takdim etti.