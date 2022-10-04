Çankaya'da Kadın Yazarlar Haftası Başladı...

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, kadın yazarları okurlarıyla buluşturuyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen Kadın Yazarlar Haftası, 3 Ekim'de başladı. 7 Ekim'e kadar sürecek etkinliğin ilk konuğu "Çatlak Kızlar" serisiyle dikkat çeken yazar Ayten Kara Görgün oldu.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu'nda gerçekleşen söyleşi ile başlayan etkinlikte yazar Görgün, "Arıza Babaların Çatlak Kızları" ile anlatmaya başladığı 'Çatlak Kızlar'ın hikâyesini katılımcılarla paylaştı. Serinin yeni kitabı Çatlak Kızlar Sağlam Kapıda romanını tanıtan Görgün, söyleşinin ardından imza günü de düzenledi.

KADIN VE KİTAP

Kadınların ekonomik-sosyal yaşamdan eşit bir şekilde yararlanmaları, sanattaki varlıklarını artırmaları için her alanda kadına hizmette pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyemizde ve ilçemizde fark oluşturacak çalışmalar için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele ediyoruz” dedi. Kitabın ve kadının bir arada olmasının önemine de değinen Taşdelen, “Kadının gücünü de kitabın gücünü de öğrenmesi gereken bir toplumuz. Bu nedenledir ki kadın yazarlar bizler için kıymetlidir” diye konuştu.

KADIN YAZARLAR BULUŞUYOR

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 7 Ekim'e kadar devam edecek etkinliğin programı ise şöyle: 4 Ekim Salı Saat: 18.00-20.00 Banu Bülbül-“Jaguarın Gözleri” 5 Ekim Çarşamba Saat: 18.00-20.00 Aslı Alpar-“Emine Hanım’ın Romanı” 6 Ekim Perşembe Saat: 18.00-20.00 Gülhan Alıcı Avşar-“Vaveyla” 7 Ekim Cuma Saat: 18.00-20.00 Dr. Senem Timuroğlu-“Kanatlanmış Kadınlar: Osmanlı Ve Avrupalı Kadın Yazarların Dostluğu”