Ertuğrul Başkan’dan Vatandaşlara Davet...

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, küçük büyük fark etmeksizin tüm vatandaşları, yüzme sporu yapmak veya deneyimli hocalar eşliğinde yüzme eğitimi alabilmeleri için kış döneminde de hizmet vermeye devam edecek olan Yarı Olimpik Yüzme havuzuna davet etti.

Başkan Ertuğrul Çetin, kış aylarında da tam kapasite ile çalışacak olan yüzme havuzundaki kış hazırlıklarını yerinde takip ederek, vatandaşların sağlıklı koşullarda yüzebilmeleri için denetimlerde bulundu.

‘‘Pursaklar Belediyesi yüzme havuzu sizleri bekliyor’’

7’den 70’e tüm vatandaşları yüzme havuzundan yararlanmaya davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘Bence yüzme için en doğru zaman. Yazın kalabalığı azaldı. Hayatında yüzme sporuna yer vermek isteyen herkes rahatlıkla istifade edebilir. Tüm Pursaklar halkını tesislerimizden yararlanmaya davet ediyorum. Temizlik ve bakım çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı, hijyenik ve modern bir hizmetin sunulduğu Pursaklar Belediyesi yüzme havuzu sizleri bekliyor’’ dedi.