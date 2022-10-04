Gölbaşı Belediyesi'nden Yüzde 100 Hibeli Buğday Desteği...

Çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarının vurgusunu yapan Başkan Ramazan Şimşek, “Kuraklığın kapımıza dayandığı geçen sene çiftçimize destek vermek amacıyla %100 hibe olarak verdiğimiz buğday tohumlarının yüksek verimli bir şekilde hasat edildiğine şahit olmuştuk. Bu sene de yine yüzde 100 hibeli şekilde çiftçimize tohum desteği vereceğiz. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ekilen her bir tohumun vatanımıza, milletimize ve çiftçimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ettiğini söyleyen Başkan Şimşek, “Tarım ve hayvancılık konusunda ülke tarımına yön verecek projelere hayat vereceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Gölbaşı’nda ikamet eden ve İlçe Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan çiftçiler arasından noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi ile hibe buğday alacaklar tespit edilecek. Geçen sene hibe desteğinden yararlanmış olan çiftçiler bu sene yararlanamayacak. Hibe destek programının son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 Cuma günü olup başvurular ise https://www.ankaragolbasi.bel.tr/bugday-hibe internet adresinden yapılacak.