04 Eki 2022 - 16:12- Belediyeler

Keçiören'de Asırlık Çınarlar Bowling İle Eğlendi...

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Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri için bowling etkinliği düzenlendi. İlçedeki bir AVM’nin bowling salonuna götürülen yaşlılar kendi aralarında takım kurarak birbirleriyle yarıştırlar.
Keçiören'de Asırlık Çınarlar Bowling İle Eğlendi... mask
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Keyifli anlara sahne olan bowling eğlencesi sonrasında asırlık çınarların neşeli anları ise gözlerine yansıdı. Huzurevindeki yaşlılara yönelik hayata geçirilen hizmetleri gönülden yaptıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ana ve babalarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Huzurevimizdeki yaşlılarımıza olan gönülden hizmetlerimizi sündürüyoruz.

‘Sevap merkez bankamız’ olan yaşlılarımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için diledikleri yere götürüyor ve mutluluklarına ortak oluyoruz.  Bundan sonra da her nereye gitmek isterlerse oraya götüreceğiz.” dedi.​
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04 Eki 2022 - 16:12 - Belediyeler

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