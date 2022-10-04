Keçiören'de Asırlık Çınarlar Bowling İle Eğlendi...

Keyifli anlara sahne olan bowling eğlencesi sonrasında asırlık çınarların neşeli anları ise gözlerine yansıdı. Huzurevindeki yaşlılara yönelik hayata geçirilen hizmetleri gönülden yaptıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ana ve babalarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Huzurevimizdeki yaşlılarımıza olan gönülden hizmetlerimizi sündürüyoruz.

‘Sevap merkez bankamız’ olan yaşlılarımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için diledikleri yere götürüyor ve mutluluklarına ortak oluyoruz. Bundan sonra da her nereye gitmek isterlerse oraya götüreceğiz.” dedi.​