Gençlerbirliği Samsunspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor’a konuk olacak Gençlerbirliği çift antrenman yaptı. Teknik Direktör Taşkın Aksoy yönetiminde günün ilk antrenmanına, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlı ekip daha sonra core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çeşitli pas organizasyonunda bulunan oyuncular taktik ağırlıklı çalışmaya geçti. Antrenman çift kale maç ve açma-germe egzersizleriyle son buldu. Akşam antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan başkent ekibi dar alanda pas çalışmasına geçti. Antrenmanın sonraki bölümünde taktik ağırlıklı çalışan oyuncular yarı sahada oynanan çift kale maçla çalışmaları sonlandırdı.

Orta Taşkın Aksoy’dan goller oyunculardan

Antrenman sonu bireysel çalışma yapan bazı oyuncuların çalışmasına Teknik Direktör Taşkın Aksoy da dahil oldu. İki ayrı grup halinde iddialı bir şekilde şut ve gol çekişmesinde bulunan oyunculara Teknik Direktör Taşkın Aksoy orta yaptı. Birbiri ardına yaptığı güzel ortaların gole çevrilmesi Teknik Direktör Aksoy’u mutlu ederken yapılan güzel ortalar oyuncuların takdirini topladı.

Oleksandr Belyaev 23 dedi

Başkent ekibi, 23 yaşına giren Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Belyaev’in doğum gününü kutladı. Belyaev, akşam yemeğinin ardından takım arkadaşlarının organize ettiği kutlamada, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra ısrarlar üzerine takıma hitaben konuşma yaptı. Ukraynalı oyuncu, Gençlerbirliği kadar değerli bir kulüpte ve arkadaşlığın bu kadar üst seviyede olduğu bir takım içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Oleksandr takım arkadaşlarının alkışları arasında Dmytro’nun elinden doğum günü pastasından yedi.