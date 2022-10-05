05 Eki 2022 - 10:33- Belediyeler G: 05 Eki 2022 - 10:34

Çankaya Çocuk Teknoloji Evinde Dersler Başladı...

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Çankaya Belediyesinin çocukları teknoloji ile tanıştırdığı Çocuk Teknoloji Evinde dersler başladı. Şubat ayına dek sürecek güz dönemi eğitimlerinde çocuklar, Robotik Kodlama, 3D Tasarım ve Kodlama alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. 
Çankaya Çocuk Teknoloji Evinde Dersler Başladı... mask
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Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evinde güz dönemi dersleri başladı. 132 çocuk daha teknoloji eğitimi alacak. Çankaya Belediyesinin Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Çocuk Teknoloji Evinde 9-16 yaş arası 132 çocuk hafta sonları iki saat teknolojiyle iç içe olacak. 

Sınıfların yaş gruplarına göre ayrıldığı eğitimlerde çocuklar yaşıtlarıyla arkadaşlık kurma imkanına sahip olacakları gibi yeni bilgiler öğrenme şansına da erişecek.  

ÇOCUKLARI BİLİMİN IŞIĞINDA EĞİTİYORUZ 

Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 2 bin çocuğa teknoloji alanında eğitim veren Çocuk Teknoloji Evinin, çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimlerine büyük katkısı olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankaya’ya yakışır şekilde bilimin ışığında çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Onların teknolojik konulara ayak uydurabilmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu. 
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05 Eki 2022 - 10:33 - Belediyeler

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