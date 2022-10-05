Çankaya Çocuk Teknoloji Evinde Dersler Başladı...

Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evinde güz dönemi dersleri başladı. 132 çocuk daha teknoloji eğitimi alacak. Çankaya Belediyesinin Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Çocuk Teknoloji Evinde 9-16 yaş arası 132 çocuk hafta sonları iki saat teknolojiyle iç içe olacak.
Sınıfların yaş gruplarına göre ayrıldığı eğitimlerde çocuklar yaşıtlarıyla arkadaşlık kurma imkanına sahip olacakları gibi yeni bilgiler öğrenme şansına da erişecek.
ÇOCUKLARI BİLİMİN IŞIĞINDA EĞİTİYORUZ
Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 2 bin çocuğa teknoloji alanında eğitim veren Çocuk Teknoloji Evinin, çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimlerine büyük katkısı olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankaya’ya yakışır şekilde bilimin ışığında çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Onların teknolojik konulara ayak uydurabilmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.