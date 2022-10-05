Pursaklar Belediyesi’nden 3 Yılda 1946 Kişiye İş İmkânı...

Başkan Ertuğrul Çetin, göreve başladığı günden itibaren faaliyet aldığı Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstihdam Şefliği aracılığıyla ilçe genelinde hizmet veren esnaflarla sürekli iletişim halinde olarak, iş arayan vatandaşlara yeni iş kapıları aralamaya devam ediyor.

‘‘Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok vatandaşımıza yeni iş imkânları sunduk’’

İstihdam Şefliği’nin her dakika esnaflarla görüşmelere devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimizin istihdamına büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok vatandaşlarımıza yeni iş imkânları sunduk. Bir tane vatandaşımızın bile işe yerleşmesi bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Hamdolsun ilçemizde iş bulma sıkıntısı yok denecek kadar az. Görüşmeleri sürdürdüğümüz 92 firmamız işçi bulmakta zorluk çekiyor. İş arayan vatandaşlarımızla ve firma yetkililerimizle görüşmelere devam ederek, ilçe sakinlerimize yeni iş kapıları sunmak için çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz’’ dedi.

Geçen 3 sene içerisinde 4703 kişi arayan vatandaşın başvurduğu istihdam şefliği tarafından 396 kişi işe yerleştirilirken, 1550 kişi, işi kabul etmedi. 1545 kişi ise kendileri iş bulduğu için yeni iş tekliflerini geri çevirdi.