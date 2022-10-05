Çankaya'da Sokak Hayvanlarına Bir Günde 635 Ziyaretçi...

Çankaya Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Mühye’de yer alan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kapılarını okul ziyaretlerine açtı. Hayvanları Koruma Gününde farklı okullardan 635 öğrenci, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan Yavru Sahiplendirme Bölümünü ziyaret etti.
Sınıf öğretmenleri eşliğinde Merkezi ziyaret eden öğrenciler, Barınak’taki dostları için getirdikleri mamaları da hediye ettiler. Çankaya Belediyesi veterinerleri sokak hayvanlarına ve hayvan sevgisine ilişkin bilgiler paylaştı. Çocuklara ayrıca hayvan sahiplenmenin önemi de aktarılarak Çankaya Belediyesinin sahiplendirme portalının detayları verildi. Çankaya Belediyesi alanda çeşitli etkinliklerle de çocuklara keyifli bir gün yaşattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.