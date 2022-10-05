05 Eki 2022 - 16:10- Belediyeler

Kahramankazan'da Vatandaşlar Memnun Ekipler İş Başında...

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Sonbaharın gelmesine karşın, yaz sıcaklarını halen yaşadığımız şu günlerde Kahramankazan’da park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz kamaştırırken, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Kahramankazan'da Vatandaşlar Memnun Ekipler İş Başında... mask
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Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Yenilenen park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz dolduruyor. Ekipler ayrıca parklarda maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetliyor. 

Vatandaşlar memnun, ekipler iş başında 

Kahramankazanlılar park ve bahçelerin temizliği, konforu ve rengarenk görüntüsünden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor. 

En iyi hizmet için çalışıyoruz 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşların park, bahçe ve yeşil alanlara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, kendilerinin de bu doğrultuda üzerlerine düşeni eksiksiz olarak yaptıklarını söyledi. Oğuz, “Özellikle sıcak havalarda park ve bahçelerimize yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımızın, buralara geldiklerinde rahat ve huzurlu olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz.

Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Sonbaharın güzelliğini park ve bahçelerde yaşayan vatandaşlarımız için seferber olmuş durumdayız ve buraları sürekli temizliyor, bakım ve onarımdan geçiriyoruz. Ekiplerimiz ayrıca, koronavirüs salgını nedeniyle yine buralarda mesafe, maske ve temizlik kurallarını sürekli olarak denetliyor” diye konuştu.

 

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05 Eki 2022 - 16:10 - Belediyeler

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