Kahramankazan'da Vatandaşlar Memnun Ekipler İş Başında...

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı çalışmalar yürütüyor.
Vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Yenilenen park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz dolduruyor. Ekipler ayrıca parklarda maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetliyor.
Vatandaşlar memnun, ekipler iş başında
Kahramankazanlılar park ve bahçelerin temizliği, konforu ve rengarenk görüntüsünden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor.
En iyi hizmet için çalışıyoruz
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşların park, bahçe ve yeşil alanlara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, kendilerinin de bu doğrultuda üzerlerine düşeni eksiksiz olarak yaptıklarını söyledi. Oğuz, “Özellikle sıcak havalarda park ve bahçelerimize yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımızın, buralara geldiklerinde rahat ve huzurlu olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz.
Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Sonbaharın güzelliğini park ve bahçelerde yaşayan vatandaşlarımız için seferber olmuş durumdayız ve buraları sürekli temizliyor, bakım ve onarımdan geçiriyoruz. Ekiplerimiz ayrıca, koronavirüs salgını nedeniyle yine buralarda mesafe, maske ve temizlik kurallarını sürekli olarak denetliyor” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.