Aleyna Tilki ve Puma Depresyonla Mücadelede Yan Yana...

Hikayembitmedi.org internet sitesiyle desteklenen proje kapsamında depresyonla mücadeleye dikkat çekmek üzere Aleyna Tilki’nin tasarım katkılarıyla iki özel PUMA ayakkabı hazırlandı. Ekim 5, 2022 – Dünyanın öncü global spor giyim markası PUMA, Aleyna Tilki’yle birlikte depresyona karşı büyük bir farkındalık kampanyası başlatıyor.

HİKAYEM BİTMEDİ adını taşıyan kampanya, depresyonun yaygın ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu konusunda toplumda bir bilinç oluşturarak bu konuda konuşabilmenin normalleştirilmesini hedefliyor. Proje kapsamında, konu hakkında Avrupa’nın önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olan European Alliance Against Depression (Depresyona Karşı Avrupa İttifakı) (EAAD) ile uzun soluklu bir iş birliğine imza atılacak.

Söz konusu derneğin hazırladığı online bilgilendirme ve destek platformu iFightDepression® (Depresyonla Savaşıyorum), PUMA’nın katkılarıyla Türkçe dilinde geliştirilecek ve önümüzdeki dönemlerde bireyler ve sağlık profesyonellerinin kullanımına açılacak eğitim modülleri ile daha da zenginleşecek. PUMA, bu çok özel sosyal sorumluluk projesi için genç yıldız Aleyna Tilki ile ilk defa bir araya geldi. Böylece Aleyna Tilki, PUMA’nın global kampanyalarında birlikte çalıştığı Rihanna, Selena Gomez, Dua Lipa, Cara Delevingne gibi dünya yıldızlarının arasına katılmış oldu.

PUMA ve Aleyna Tilki, bu iş birliği kapsamında çok özel bir ayakkabı tasarımına imza attı. PUMA’nın klasik modellerinden Cali Dream, Aleyna’nın kendine özgü tasarım ve desen dokunuşlarıyla yeniden yorumlandı. Ayakkabının üzerinde yer alan noktalı virgül detayı, “Kendi hikayemin yazarı benim” mesajı içeren, depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıklara karşı farkındalık yaratan evrensel bir sembol olma özelliği taşıyor.

Ayakkabının yan yüzeyinde yer alan “My story isn’t over” sloganı da bu mesajı destekliyor. Ayakkabının satışından elde edilecek gelirin bir kısmı, European Alliance Against Depression iş birliğiyle iFightDepression platformunun Türkçe dilinde geliştirilmesi projesinde kullanılacak.

Depresyondaki bireylere yönelik geliştirdiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilen müdahale stratejilerini dünya çapında 15 ülkede, 120’den fazla bölgede hayata geçiren European Alliance Against Depression (EAAD), iFightDepression® adını verdiği online yardım programıyla hafif düzeyde depresif belirtileri olan bireylere destek fırsatı veriyor. PUMA’nın desteğiyle, Türkiye EAAD’nin tam üyesi olan ülkeler arasındaki yerini alacak ve programın Türkiye entegrasyonları tamamlandığında oluşacak yeni içerikler, sağlık profesyonelleri ve depresyonla mücadele eden bireylerin hizmetine sunulmuş olacak.

PROJEYE ÖZEL İKİ İKONİK AYAKKABI MODELİ

Proje tanıtım basın toplantısında konuşan PUMA Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis: “Aleyna Tilki’yle birlikte başlattığımız #hikayembitmedi kampanyamızı özel bir ürünle taçlandırdık. Ayakkabının üzerinde bulunan noktalı virgül detayı, depresyonla mücadelenin evrensel bir ikonu olma özelliğini taşıyor.

Buna ek olarak yine ayakkabının üzerine bu mücadelenin en anlamlı cümlesini de yazdık: My story isn’t over. (“Hikayem bitmedi.”) Bu ayakkabıların satışından elde edilecek gelirin bir bölümünün bugün başlattığımız sosyal sorumluluk projesine gidecek olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu kapsamda toplumun her kesimini hikayembitmedi.org adresine girerek depresyon hakkında bilgi almaya ve onunla mücadele yöntemlerini öğrenmeye davet ediyoruz.” dedi.

Basın toplantısında kendi hayatından örnekler vererek konuşan Aleyna Tilki:

“Hakikaten ben de depresyonda olan yüz binlerce kişiden biriydim. Yavaş yavaş bu proje yaklaşırken ben de yaşadığım depresyonu ne kadar bastırdığımı ve üzüntüleri bastırdığımı anladım. Meğerse kesinlikle bunlarla yüzleşmem gerekiyormuş. Sokağa çıktığımda sürekli takip ediliyor hissi. Hatta his değil, takip edilmek.

Toplumun benden istediği başarılı olmanın getirdiği beklentide yaratılan hayali kadın olma zorluğunda hissetmek. İyice içinden çıkılmayacak bir hal almaya başlamıştı. Bir baktım ki herkesin yaşadığı depresyonda, herkes kendini tek başına hissediyor. E çünkü gerçekten ciddi bir toplum baskısı var sonuçta. Depresyon evrensel bir konu. Herkesin içindeki depresyonu fark etmesini istediğimiz için de ki özellikle kendimden de örnek vererek aslında bu projede ortaya kendimi de koyarak ve itiraf ederek başlatmak istedim.

Reklam filmimizde de zaten benim en sevdiğim bölüm: ‘’Acılarımızın içinden geçerken onlarla yüzleşmeyi öğrenip, iyileşmeyi anlatalım’’ dedim. Depresyonu yenmekteki en önemli durumlardan biri bilinçlenmek. Nasıl bilinçlenmek? Mesela bu konuşmaları yapıyor olmamız. Bu dönemde böyle bir reklam filmi yapıyor olmamız ve aynı zamanda tamamen öncülük ettiğimiz hikayembitmedi.org web sitesi var bu konuda.

Oradan bilgi alabileceğimiz bir kaynak olması çok önemli. Bilgilenmek bunlarla beraber ben hepimizin depresyonu atlatabileceğini düşünüyorum. Ben depresyonu hiçbir zaman tehlike ya da bir felaket olarak görmedim. Bir süreç ve bence içinden geçebileceğimizi gördükçe gücümüze güç katacak da bir şey. ” diye konuştu.