Buerger Hastalığı Nedir? Genç ve Orta Yaş Kişiler de Yürürken Ağrılara Dikkat!

Buerger hastalığı (Tromboangitis Obliterans), damar kireçlenmesi ile giden ve günümüzde damar tıkanıklıklarının en önemli sebebi olan ve atheroskleroz denilen hastalıktan tamamen farklıdır. Buerger hastalığında temel sorun küçük ve orta çaplı atardamarların henüz bilinmeyen bir neden ile inflamasyona uğraması ve bu inflamasyonun damar içerisinde tıkanıklar oluşturmasıdır. Tıkanıklık sonrasında kan akışı ilgili uzuva sağlanamadığından ağrı ve yara ile ortaya çıkan ıstıraplı bir süreç başlamaktadır.

Hemen hemen tüm hastalar yetişkin erkek ve 45 yaş altı olduğu bilimsel raporlarda belirtilmektedir. En ilgi çekici özelliği neredeyse tüm hastalarda sigara veya tütün kullanım öyküsünün olmasıdır. Temel hastalık nedeninin tütün kullanımı olduğu net olarak söylenemese de alttaki yapısal bozukluğun tütün kullanımı ile tetiklendiği ve oluşan inflamasyonu başlattığı düşünülmektedir.

Genç ve orta yaş hastalar sıklıkla yürürken ayaklarda kramplar, ağrı ve sızlamalardan şikâyet ederler. Ayaklarda ve ellerde üşüme ve renk değişiklikleri görülebilir. Cilt soluk ve soğuktur. İlerlemiş evrelerde yaralar çıkmaya başlar. Tedavi edilmez ise ekstremitenin kaybı kaçınılmaz olur.

Ailesel yatkınlık her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da kendini önemli bir şekilde göstermektedir. Net aydınlatılamamış olmakla birlikte genetik yapısal bozukluğun ailesel geçiş ile nesillere aktarılabileceği ihtimali mümkündür. Ayrıca birtakım kollajen ve romatizmal doku hastalıkları eşlik edebilir. Bu nedenle bu hastalarda tüm sistem taraması yapılması şarttır. Sigara ve tütün kullanımı hemen bırakılmalıdır. Tedavide en önemli hedef bu olmalıdır. Bunun dışında yürüme egzersizleri, rahat ve bol kıyafet tercihleri benimsenmelidir. İlaç kullanımı mümkündür. Sıklıkla damar genişletici ve mikro dolaşımı arttıran ilaçlar kullanılabilmektedir. Kan sulandırıcı ilaçlar tedaviye eklenebilir.

Sempatektomi günümüzde iki çeşittir. İlk uygulanan yöntem cerrahidir ve bu özellikle karın bölgesindeki ana damar etrafındaki sempatik sinir sistem ganglionlarının belirli bir segmentinin çıkartılması ile uygulanmaktadır. Eskiden beri kullanılan bir teknik olmak ile birlikte günümüzde ilerlemiş ilaç tedavisine cevap vermeyen vakalarda uygulanmaktadır. İkinci yöntem ise ilaçla uygulanan sempatektomi yöntemi olup mantığı aynı olsa da ilgili sinir ganglionunu kesip çıkartmak yerine ilaç ile bloke etmek suretiyle uygulanmaktadır. Sonuç itibarı ile sempatektomi uygulanan hastalarda damar genişlemesi etkili ve kalıcı olmakta hastaların ıztırarı azalmakta ve yaraların iyileşmesi hızlanmaktadır.

Yine cerrahi alternatiflerden bir taneside seçilmiş vakalarda tıkalı segmentlerin bypass operasyonudur. Aynı zamanda anjio laboratuvarında tıkalı damarların stentlemesi ve balonlama işlemlerinde yapılabilmektedir. Yine bu sayede hastaların uzuv kaybı önlenebilmektedir.

Günümüzde yeni olarak uygulanmaya başlanan, gelecek vaat eden kök hücre ve gen terapileri mevcuttur. Ancak bu yöntemler henüz deneysel olarak uygulanmakta ve yararları net olarak ortaya konulamamıştır. Yine omurilik stimulasyonu buerger hastalığının umut vaat eden başka bir yöntemidir.