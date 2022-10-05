Çılgın Sayısal Loto’da 2 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı!

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, “Milyonerler Ekimi”nde 2 talihliye 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. 5 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişte 5+1 kategorisinde bilen çıkmayınca, 5 bilen 2 talihli toplam 5 milyon 648 bin 576 TL’lik ikramiyeyi, kişi başı 2 milyon 824 bin 288 TL olarak paylaştılar.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans ailesi olarak, Milyonerler Ekimi’nde 5 bilerek ekstra 5 milyon TL’lik ikramiyeyi Aydın Nazilli’den ve Gaziantep Şahinbey’den oynayarak kazanan talihlilerimizi tebrik ediyoruz. ‘Milyonerler Ekimi’ bir ayın sonunda oyun severlere toplamda 70 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabilir.

Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Yeni uygulamada ise 6 + 1 numara (SüperStar) çekiliyor.

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 4 TL. SüperStar sayısını oynamak ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.