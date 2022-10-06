Keçiören İncirli’ye Yeni Nesil Semt Pazarı...

Keçiören’de inşa edilen semt pazarlarının Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Başkan Turgut Altınok, “Semt pazarlarımızdaki düzen ve disiplin birçok belediye tarafından örnek alınmış, bu hizmetimiz Türkiye’de ‘bir numara’ olarak gösterilmiştir. İncirli Mahallemize inşa ettiğimiz üstü kapalı yeni nesil semt pazarımız da içinde yer alan ısıtma ve soğutma sistemiyle vatandaşlarımızın hizmetine olacak.

Aynı zamanda bu semt pazarımıza güneş enerjisi sistemine uygun alt yapıyı da kurarak önümüzdeki dönemlerde kendi enerjisini kendisi üretebilen bir özeliğe kavuşturacağız.” dedi. Altınok, semt pazarı etrafında yer alan spor tesissileriyle buranın hem alışveriş hem de spor merkezi özelliği taşıyacağını da söyledi. ​