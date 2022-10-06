Pursaklar’da Mevlid-i Nebi Programı...

Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezinde, Mevlid Kandili nedeniyle Hz. Muhammedîn miraca yükselişi ve namazın önemi hakkında gerçekleştirilen sohbet programına Hanım Evleri kursiyerler ve ilçe kadınları yoğun katılım gösterdi. Saray Kültür Merkezindeki sohbet programında ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti, ney dinletisi, ilahilerin okunmasının ardından sakalı şerif ziyareti yapıldıktan sonra hanımlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

‘‘Mevlid Kandilimiz mübarek olsun’’

Âlemlere rahmet olan Hz Muhammed (s.a.v)’in doğum günü vesilesiyle kadınlara yönelik olarak Mevlid Kandili programı düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hanımevlerimiz Mevlid Kandili vesilesiyle Sakal-ı Şerif (s.a.v.) ziyareti, sohbet ve ney dinletisi programı gerçekleştirdi. Mevlid Kandili ile ilgili olarak kursiyerlerimize bu önemli günün faziletiyle ilgili bilgiler verildi. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Allah, edilen duaları, yapılan ibadetleri kabul etsin’’ dedi.