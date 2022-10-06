Ankara’da Yaza Yelkenli Veda!

Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Ankara Yelken Kulübü iş birliğiyle 8-9 Ekim tarihleri arasında Gölbaşı Mogan Parkı’nda “Yaza Veda ve Yelken Şenlikleri: Bütün Tekneler Suda” etkinliği düzenlenecek. Yelkenseverleri bir araya getirecek olan etkinlikte, optimist ile lazerler gölde yüzdürülecek ve yelken yarışları yapılacak.

ANKARA’DA YELKENLER FORA

ABB ev sahipliğinde Gölbaşı Mogan Parkı’nda ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlik, yelken sporcularını ve meraklılarını bir araya getirecek. Ankara Yelken Kulübü’nün “Parkinson için Deniz, Yelken ve Sörf” projesi ile Parkinson hastalığına dikkat çekerek farkındalık oluşturacağı etkinliklere; kulüp üyesi olan ve olmayan vatandaşlar ile yurt dışından davetliler katılacak. Ankara Kent Orkestrası ise katılımcılara müzik ziyafeti sunacak.

Birçok sivil toplum kuruluşu ve derneğin desteğiyle yapılan ve sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyan etkinlikte, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenecek Amatör Spor Haftası İl Yarışları da izleyicilerle buluşturulacak. 2 gün sürecek yarışların sonunda dereceye girenlere ödül de verilecek.