06 Eki 2022 - 11:46- Belediyeler G: 06 Eki 2022 - 11:47

Ankara’da Yaza Yelkenli Veda!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yaza Veda ve Yelken Şenlikleri: Bütün Tekneler Suda” etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Yelken Kulübü ile birlikte Gölbaşı Mogan Parkı’nda düzenlenecek etkinlikte, Mogan Gölü yelken yarışlarına sahne olacak. Parkinson hastalığına dair farkındalık çalışmalarının da yapılacağı yarışlarda, Ankara Kent Orkestrası da müzik ziyafeti sunacak.
Ankara’da Yaza Yelkenli Veda! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Ankara Yelken Kulübü iş birliğiyle 8-9 Ekim tarihleri arasında Gölbaşı Mogan Parkı’nda “Yaza Veda ve Yelken Şenlikleri: Bütün Tekneler Suda” etkinliği düzenlenecek. Yelkenseverleri bir araya getirecek olan etkinlikte, optimist ile lazerler gölde yüzdürülecek ve yelken yarışları yapılacak.

ANKARA’DA YELKENLER FORA

ABB ev sahipliğinde Gölbaşı Mogan Parkı’nda ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlik, yelken sporcularını ve meraklılarını bir araya getirecek. Ankara Yelken Kulübü’nün “Parkinson için Deniz, Yelken ve Sörf” projesi ile Parkinson hastalığına dikkat çekerek farkındalık oluşturacağı etkinliklere; kulüp üyesi olan ve olmayan vatandaşlar ile yurt dışından davetliler katılacak. Ankara Kent Orkestrası ise katılımcılara müzik ziyafeti sunacak.

Birçok sivil toplum kuruluşu ve derneğin desteğiyle yapılan ve sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyan etkinlikte, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenecek Amatör Spor Haftası İl Yarışları da izleyicilerle buluşturulacak. 2 gün sürecek yarışların sonunda dereceye girenlere ödül de verilecek.
# Ankara Büyükşehir Belediyesi, ankara haberleri, yaza veda etkinlikleri

06 Eki 2022 - 11:46 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar’da Mevlid-i Nebi Programı... mask
Pursaklar’da Mevlid-i Nebi Programı...
Ankara’da Yaza Yelkenli Veda! mask
Ankara’da Yaza Yelkenli Veda!
Keçiören İncirli’ye Yeni Nesil Semt Pazarı... mask
Keçiören İncirli’ye Yeni Nesil Semt Pazarı...
Çankaya'dan Çocukların Eğitimine Katkı... mask
Çankaya'dan Çocukların Eğitimine Katkı...
Mamak Mutlu Ege Millet Bahçesi’nde Çalışmalar İvedilikle Sürüyor... mask
Mamak Mutlu Ege Millet Bahçesi’nde Çalışmalar İvedilikle Sürüyor...
Kahramankazan Sosyal Destek Merkezinde Geniş Yelpazede Ürün Grubu... mask
Kahramankazan Sosyal Destek Merkezinde Geniş Yelpazede Ürün Grubu...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL