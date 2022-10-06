06 Eki 2022 - 12:34- Belediyeler G: 06 Eki 2022 - 12:35

Çankaya Yenişehir Pazarı İki Yeni Pazar Yerine Taşınıyor...

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Çankaya Belediyesi, pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlıkçılar için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Sağlıkçılar Anıt Parkı yapılacağından Yenişehir Pazarı’nın taşınacağını duyurdu.  
Çankaya Yenişehir Pazarı İki Yeni Pazar Yerine Taşınıyor... mask
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de iki yeni pazar yerinin açılacağının müjdesini vererek, “Cevizlidere ve Mustafa Kemal Mahallelerine 2 yeni pazaryeri açıyor; sebze-meyve esnafımızı bu pazarlara taşıyoruz. Sosyete pazarı da 100. Yıl İşçi Blokları Pazar Yerinde açılacak” dedi.   

Çankaya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“Değerli Çankayalılar. Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından Sağlıkçılar Anıt Parkı yapılacağından, Yenişehir Pazarımız taşınacaktır. Sosyete pazarımız, 100. Yıl İşçi Blokları Pazar Yerinde, sebze ve meyve pazarımız ise Cevizlidere Yeni Pazar Yeri ile Mustafa Kemal Mahallesi Yeni Pazar Yerinde hizmet vermeye devam edecektir. Yeni pazar yerlerimizde iyi alışverişler dileriz.”  

TAŞDELEN’DEN AÇIKLAMA  

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de, twitter hesabından yaptığı açıklamada iki yeni pazar yeri açılacağının müjdesini verdi. Taşdelen, şu açıklamayı yaptı: 

“Ankara Büyükşehir Belediyemiz Sağlıkçılar Anıt Parkı yapacağından Yenişehir Pazarımızı taşıyoruz. Cevizlidere ve Mustafa Kemal Mahallelerine 2 yeni pazaryeri açıyor; sebze-meyve esnafımızı bu pazarlara taşıyoruz. Sosyete pazarı da 100.Yıl İşçi Blokları Pazaryerinde açılacak.” 

 

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06 Eki 2022 - 12:34 - Belediyeler

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