06 Eki 2022 - 16:11- Yaşam

ABD'li İtfaiyecilerden Gaziantep'e Taziye Mektubu...

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Binlerce kilometre ötedeki ABD’li itfaiyeciler, görevi başında hayatlarını kaybeden meslektaşları için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne üzüntülerini dile getiren bir mektup gönderdi.
ABD'li İtfaiyecilerden Gaziantep'e Taziye Mektubu... mask
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde 20 Ağustos’ta meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken, kontrolden çıkarak devrilen bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu şehit olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli Mehmet Bozkurt, Mehmet Polat ve Ahmet Polat için ABD’nin İndiana Eyaleti Fort Wayne İtfaiyesi’nden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na taziye mektubu geldi.

Gaziantep itfaiyesinden kardeşlerimiz olarak bahseden ABD’li itfaiyeciler mektuplarında, “Onların hizmet ettikleri halka ulusa ve yan yana çalıştıkları iş arkadaşlarına olan bağlılıkları ve kahramanlıkları her zaman hatırlanacak ve takdir edilecektir. Bu kardeşliğin içinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Onların hatıraları her zaman bizimle olacak.” ifadelerini kullandılar.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise gönderilen mektup için sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, “ABD İndiana’dan Fort Wayne İtfaiyesi kaybettiğimiz itfaiyecilerimizin acısını paylaşmak için bir mektup göndermiş. İtfaiyeciliğin evrenselliği ve önemi bu mektupla bir kez daha anlaşılıyor. Fort Worth Fire’a teşekkür ediyorum. Warm greetings from Gaziantep @gbbitfaiye, Stay well.” diyerek teşekkürlerini sundu.

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06 Eki 2022 - 16:11 - Yaşam

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ABD'li İtfaiyecilerden Gaziantep'e Taziye Mektubu... mask
ABD'li İtfaiyecilerden Gaziantep'e Taziye Mektubu...
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