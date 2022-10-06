06 Eki 2022 - 16:11- Belediyeler

Gölbaşı Uluslararası Şampiyonalara Ev Sahipliği Yapmaya Hazırlanıyor...

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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2. Etap müsabakaları, 3-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi’nde düzenleniyor. Türkiye'nin birçok ilinden 774 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci etap yarı final ve final müsabakaları turnuva şeklinde 21 Ekim’de yapılacak.

Gölbaşı Uluslararası Şampiyonalara Ev Sahipliği Yapmaya Hazırlanıyor... mask
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Yarı final ve final müsabakalarının yapılacağı turnuvaya dünya çapında dereceye girmiş Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Lütfi Çenet ve daha birçok başarılı sporcu katılacak. Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası devam ederken Türkiye’de emsali bulunmayan ve Gölbaşı’nda hayata geçen Uluslararası Bilardo Kompleksi, 2023 yılında 6 tane önemli turnuvaya da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi, 6-12 Şubat tarihleri arasında Dünya Kupası’na, 16-19 Şubat tarihleri arasında Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası’na, 20-23 Temmuz tarihleri arasında Dünya Oyunları’na, 6-10 Eylül tarihleri arasında Dünya Bilardo Şampiyonası-Ferdi Erkekler müsabakasına, 12-14 Eylül tarihleri arasında Dünya Kadınlar Bilardo Şampiyonası’na ve 15-17 Eylül tarihleri arasında Dünya Gençler Bilardo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Geçtiğimiz yıl Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ev sahipliğinde ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılımıyla açılışı gerçekleşen Uluslararası Bilardo Kompleksi, spor tarihinde bir kez daha bilardo dalında Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmış olacak. 

“Gölbaşı’nın Kapılarını Dünyaya Açıyoruz” 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, dünya sporcularını Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nde ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, “Biz bu tesisi yaparken Gölbaşı’nın kapılarını dünyaya açacağız demiştik. Bunun meyvelerini almaya başladık. 2023 yılında burası dünya arenasına dönüyor. 6 tane dünya şampiyonası Gölbaşı’nda oynanacak.” dedi. 

“Gölbaşı Halkı Hem Bilardoyu Yakından Tanıyor Hem de Esnafı Ekonomik Olarak Kazanç Sağlıyor” 

Başkan Şimşek, “Bu tesisi yapmaktaki amacımız hem Gölbaşı’nın kapılarını dünyaya açmak hem de Gölbaşı gençlerini kötü alışkanlıklardan kurtarıp spor komplekslerine getirmekti. Biz Gölbaşı’ndaki gençlerimizi, insanlarımızı ve esnaflarımızı düşünerek adımlar atıyoruz. Hem ekonomiye katma değer sağlıyoruz hem de ismimizi dünyaya duyurmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. 

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin uluslararası otoritelerce çok beğenildiğini belirterek, “Bu tesisimiz hakkında dünya basınında, ‘Türkiye’nin dünyayı kıskandıran tesisi’ şeklinde manşetler atıldı. Burası dünyanın en güzel ve en kapsamlı bilardo tesisidir. Bu beğenilme neticesinde önümüzdeki yıl 6 tane dünya şampiyonasını Türkiye’ye verdiler. Gölbaşı, 2023 yılında dünya şampiyonlarına ve yıldızlara ev sahipliği yapacak. 3 Ekim’de başlayan 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2. Etap müsabakaları sebebiyle şu an Gölbaşı’nda boş otel bulunmuyor. Bu sayede Gölbaşı esnafına katkı sağlamış da oluyoruz.” dedi. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, son olarak bu tesisi Türkiye’ye kazandırdığı için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti. 

22-28 Ekim tarihleri arasında Türkiye 3 Bant Kadınlar-Gençler ve Veteranlar 2. Etap, 4-6 Kasım tarihleri arasında Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası Final Etabı, 13-19 Kasım tarihleri arasında Türkiye 3 Bant Kadınlar-Gençler ve Veteranlar Final Etabı, 8-19 Aralık tarihleri arasında 3 Bant Bilardo Federasyon Kupası, 20-23 Aralık tarihleri arasında Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı, 24-28 Aralık tarihleri arasında Türkiye 3 Bant Bilardo Yükselme Ligi müsabakaları Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi’nde düzenlenecek.

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06 Eki 2022 - 16:11 - Belediyeler

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