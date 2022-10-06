06 Eki 2022 - 22:39- Siyaset G: 06 Eki 2022 - 22:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radev'le görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag’d Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radev'le görüştü mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Prag Kalesi'nde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

06 Eki 2022 - 22:39 - Siyaset

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