ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Prag Kalesi'nde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
06 Eki 2022 - 22:39- Siyaset Güncelleme: 06 Eki 2022 - 22:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radev'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag’d Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.