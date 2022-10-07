Frida Diyalogları Çankaya’da Hayat Buldu...

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde açılan [email protected]: FRIDA DİALOGLARI sergisinde sanatçılar Arzu Eş, Çiğdem Bucak Telli, Elif Varol Ergen, Elvan Serin, Sema Barlas ve Meksikalı sanatçı Kathrına Rupıt eserleriyle ünlü ressama saygı duruşunda bulundular. Çok genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen dünya kültürünün bilinen ve üzerinde konuşulan figürü haline gelen Frida Kahlo’yu yaptıkları eserlerle ölümsüzleştiren altı kadın sanatçı kaleme aldıkları metinler yoluyla duygularını dile getirdi.
Frida Kahlo’nun kadınların sosyal, politik ve özgürlüğü açısından da eşsiz bir model oluşturmasına vurgu yapan sanatçılar idolleri olarak gördükleri ünlü ressamı eserlerinde sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Küratörlüğünü Attila Güllü’nün yaptığı sergi 31 Ekim’e dek Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde görülebilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.