Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi Yeni Sezona Merhaba Dedi...

Pursaklar Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan, kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu ve Ankara’nın en büyük sahnesi olma özelliği taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, yeni sezona muhteşem bir oyunla başladı. Yeni sezonun ilk oyunu olan ve oyuncuların performansları ile sahnede devleştiği Binbir Gece Masalları tiyatro gösterisini izlemeye gelen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve tiyatro severlerin büyük beğenisini kazandı.

‘‘Hasret bitti’’

Binbir Gece Masalları tiyatro oyunu ile yeni sezonun açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bugün hasret bitti, sanatsever hemşehrilerimizle Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi’nde buluştuk. Binbir Gece Masalları oyununu İlçe Kaymakamımız Sn. Mehmet Yıldız ile birlikte izledik. Ankara’nın en büyük tiyatro salonuna her geçen gün ilginin daha çok arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. Oyun muhteşemdi. Kaçıranlar üzülmesin, oyunumuz yarın tekrar sahnelenecek. İlçemizde sanat dolu günler hız kesmeden devam edecek"