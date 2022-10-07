‘‘Pursaklar Belediyesi’’ Tam Bana Göre Gençlik Festivalinde İlgi Odağı

5-9 Ekim’de Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik yapılan Tam Bana Göre Festivali’nde ilçede gençlere yönelik yatırımları ve faaliyetleri anlatan Pursaklar Belediyesi, Bilim Pursaklar Atölyeleri ve Deneyap Atölyelerinde icat edilen küçük robotlar Gençlik Festivalinin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Standı ziyarete gelen gençler, Bilim Pursaklar Atölyelerince üretilen, geleceğe damga vuracak olan projeleri inceleyerek, küçük robotları komutlar vererek, yapmış oldukları hareketleri dikkatlice inceledi.

‘‘Kültür ve sanatın merkezi Pursaklar olarak Bilim Pursaklar ve Deneyap atölyelerimizi tanıttık’’

Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Tam Bana Göre Festival stand alanında binlerce genci ağırladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘ Tam Bana Göre Festivali Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gençlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Stand alanımızı ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz ve Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız ve genç misafirlerimizi gün boyu ağırladık. Kültür ve sanatın merkezi Pursaklar olarak Bilim Pursaklar ve Deneyap atölyelerimizi tanıttık. Mucitlerimizi icat ettiği birbirinden farklı robotları görmek üzere tüm gençlerimizi alanımıza davet ediyoruz’’ dedi.