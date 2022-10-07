Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Ankaralılar Müzikle Dolu Bir Gece Yaşadı!

Ülkemizin yetiştirdiği ünlü kanun sanatçısı Göksel Baktagir’in de konuk sanatçı olarak katıldığı konserde, sanatseverler klasik müziğin en eğlenceli haliyle buluştu. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın dünya çapında büyük beğeniyle takip edilen ünlü Macar keman virtüözü Roby Lakatos ve Grubu’na eşlik ettiği yüksek tempolu programda, konuk sanatçı Göksel Baktagir’in kanunuyla Macarların geleneksel çalgısı olan cimbalom ile doğaçlama atışmasına da tanıklık etti.

Cer Modern’de Jazz Expose gecesi

Cer Modern ise dün akşam Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ‘Jazz Expose: Burak Karaağaç Caz&Trio feat Zeynep Sazak’ı ağırladı. CerModern Açık Hava’da gerçekleşen konserde solist Zeynep Sazak’a piyanoda Evren Kalaycıoğlu, bateride Levent Tereci, kontrabasta Burak Karaağaç eşlik etti.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi ise festival kapsamında ‘Yedi Rengin Sesi’ konserini ağırladı. Geleneksel fasıl icrasının özünü koruyabilmek, yeni nesillere doğru aktarımını sağlamak ve tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen ve solo icraların da olduğu “Yedi Rengin Sesi” adlı konserde solistler Ufuk Yürüç ve Elif Güreşçi’ye udda Doç. Dr. Alper Akdeniz, ritimde Dr. Sibel Kahraman, kemanda İsmail Kabacı ve kanunda Özgür Şarman eşlik etti.

Gençlik Parkı ise ‘Çağdaş Halk Ozanları Barış Manço ve Cem Karaca’ konserine ev sahipliği yaptı. İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri Cihan Okan, Jülide Karan, Sevingül Bahadır ve Enver Merallı, Cem Karaca ve Barış Manço’nun en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarı kendi yorumlarıyla izleyicilere sundu.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa https://baskent.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Başkent Kültür Yolu Festivali 7 Ekim 2022, Cuma Programı

Konser:

Emel Sayın / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00Orkestra Akademik Başkent / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 20:30Zeki Müren Şarkıları / Roma Hamamı – 20:00Fatma Turgut / Gençlik Parkı – 20:00Noche Flamenca / Ankara Kale Hisar Kapısı – 20:00Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu / Ankara Mevlevihanesi – 20:00

Tiyatro:

İstanbul DT – Alyoşa / Küçük Tiyatro – 20:00

Opera-bale-dans:

Carmen / Büyük Tiyatro – 20:00

Söyleşi:

Film Gösterimi Ankara Filmleri: Uçurtmayı Vurmasınlar / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 16:00Ankara Arkeolojik Kazı Çalışmaları Konferansları: Helenistik ve Roma Dönemi Araştırmaları, Doç. Dr. Çiğdem Gençler Güray / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 14:00

Çocuk etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00Cumhuriyet Müzesi Çocuk Etkinlikleri: "Karagöz ve Hacivat" / Cumhuriyet Müzesi – 10:00-11:00Türk Hava Kurumu Genç Kanatlar Model Uçak Atölyesi / Türk Hava Kurumu Müzesi Bahçesi – 11:00-17:00Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın: Afacanlar / Ankamall Cinemaximum – 11:00

Açık hava etkinlikleri:

Geleneksel El Sanatları Tokat Kumaş Baskı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00Geleneksel El Sanatları Ebru Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00

Başkent Kültür Yolu Festivali 8 Ekim 2022, Cumartesi Programı

Konser:

Stacey Kent / CSO Ada Ankara Ana Salon – 20:00Akdeniz Esintileri Hakan Aysev / Roma Hamamı – 20:00Uğur Işılak / Gençlik Parkı – 20:00Feride Hilal Akın / Ankara Kale Hisar Kapısı – 20:00 Klasik Türk Müziğinde Genç Sesler / Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu – 20:00Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu / Ankara Mevlevihanesi – 20:00Trio Bis: Keman, Viyolo ve Viyolonsel Cumhuriyetin Akustik Ezgileri / Cumhuriyet Müzesi – 14:00 Türk Halk Müziği Dinletisi / Galeri Z – 16:00

Tiyatro:

Ankara DT – Hayal Dükkanı / CSO Ada Ankara Açık Alan - Kamyon Tiyatrosu – 14:00İstanbul DT – Alyoşa / Küçük Tiyatro – 20:00 Evrim Ölçer ile Evvel Zaman Masalları Atölye Çalışması / Oda Tiyatrosu – 14:00

Söyleşi:

Film Gösterimi ve Sohbet: Karadeniz’de Sörf Mü Olur? – Vona – Deniz Toprak / CerModern – 20:00 Ankara Filmleri Gösterimi ve Söyleşi: Ankara Filmleri – Ankara Yazı Veda Mektubu – İpek Tuzcuoğlu / CSO Ada Ankara Mavi Salon – 14:00

Çocuk etkinlikleri:

Çocuk Eğitim ve Deneyim Etkinlikleri / Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 10:00-14:00Dünyanın Parası Atölyesi / Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi – 11:00-13:00Çarpana Dokumayla Bileklik Yapımı / Somut Olmayan Kültürel Miraslar Müzesi – 14:00

Açık hava etkinlikleri:

İnanç Yapıları Festival Rotası ve Cumhuriyet Yapıları Festival Rotası – 13:00-16:00Arzu Yalınız ile Filografi ve Stringart / Galeri Z – 11:00Geleneksel El Sanatları Kaligrafi Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00Geleneksel El Sanatları Yumurta Kabuğu İşleme Sanatı / Hacı Bayram Veli Camii – 14:00