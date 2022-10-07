Reklamların Da Kraliçesi Demet Akalın Oldu...

İSTANBUL (İGFA) - Demet Akalın şarkıları kadar reklam filmiyle de kraliçe olduğunu gösterdi. Demet Akalın, önceki gün reklam filmi çekimlerini Metin Arolat yönetmenliğinde yapıldı. 60 yılı geride bırakan Çetmen’in reklam filmi için kamera karşısına geçen ve markanın ilk reklam filminde söylediği şarkısı Koltuk’u yeniden yorumlayan Demet Akalın, “Yeni Çetmen, Yeni hayat” sloganıyla tüketiciye sesleniyor.
Keyifli geçen çekim sonrası sosyal medya hesabından Metin Arolat ile bir karesini paylaşan Demet Akalın ‘Çetmen ile 3 sezon için tekrar anlaşma imzaladıklarını da duyurdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.