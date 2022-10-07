07 Eki 2022 - 16:13- Magazin

Zeynep Bastık’tan Vodafone Red İşbirliğiyle Yeni Akustik Performans Serisi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Zeynep Bastık’ın Vodafone Red işbirliğiyle hazırladığı yeni akustik performans serisi Soho House’da düzenlenen gecede tanıtıldı. İş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış simalarının buluştuğu gecede, genç sanatçı Dicle Olcay da sahne aldı.
Zeynep Bastık’tan Vodafone Red İşbirliğiyle Yeni Akustik Performans Serisi... mask
+14
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

6 Ekim 2022 – Sevilen sanatçı Zeynep Bastık, Vodafone Red işbirliğiyle YouTube’da yeni bir akustik performans serisi yayınlamaya hazırlanıyor. Yeni serinin tanıtımı için Soho House’da düzenlenen geceye Demet Özdemir, Hande Demir, Burcu Kıratlı, Şevval Şahin, Aslı Bekiroğlu, Ersay Üner, Akasya Asiltürkmen, Doğuş Çabakçor gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının pek çok ünlü ismi katıldı. Müziklerini Doğuş Çabakçor’un yaptığı gecede, genç sanatçı Dicle Olcay da sahne aldı. Aç kapıyı gir içeri, aşk ile yap, yaz dostum ve seni yerler gibi parçaları seslendiren Olcay büyük beğeni topladı. 

 Gece öncesinde basın mensuplarını yanıtlayan Zeynep Bastık, “Vodafone Red ile birlikte yeni bir projeye başlamanın heyecanı içindeyim. YouTube üzerinden hayata geçireceğimiz projede farklı lokasyonlarda farklı isimlerle düet yapıyorum. Bu bir  akustik performans serisi olacak. Herkesin keyifle dinleyeceğine inanıyorum. Red’e işbirliği için teşekkür ederim” diye konuştu.  

Sürpriz isimlerle akustik performans 

Zeynep Bastık’ın performans serisi kapsamında, ikisi yurtiçinde, ikisi ise yurtdışında olmak üzere 4 ayrı lokasyonda akustik çekim yapılacak. Bu çekimlerde Zeynep Bastık’ın solo performanslarının yanı sıra sürpriz isimlerle düet performansları da bulunacak. Yurtdışındaki çekimlerden birinde diğer içeriklerden farklı olarak bir vlog çekilerek Red ayrıcalıklarının tanıtıldığı müzikli bir gezi içeriği oluşturulacak. Tüm performanslar Zeynep Bastık’ın kendi YouTube hesabında, çekimlerin hiçbir yerde olmayan görüntüleri ise Vodafone Red hesabında yayınlanacak. 

# Zeynep Bastık’tan Vodafone Red İşbirliğiyle Yeni Akustik Performans Serisi..., zeynep bastık bikinili hali, zeynep bastık bikinili, zeynep bastık twitter, zeynep bastık edis, zeynep bastık nere mezunu, Zeynep bastık tolga akış neden boşandı, zeynep bastık boşandı mı
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Reklamların Da Kraliçesi Demet Akalın Oldu... mask
Reklamların Da Kraliçesi Demet Akalın Oldu...
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak! mask
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak!
Bir Peri Masalı Dizisi Yapımcısının Başına Bela Oldu! Nişanlı Adamın Evine Girip... Yasak Aşk Bombası Öyle Bir Patlak Verdi Ki, Duyanlar Midesi Kaldıramıyor! mask
Bir Peri Masalı Dizisi Yapımcısının Başına Bela Oldu! Nişanlı Adamın Evine Girip... Yasak Aşk Bombası Öyle Bir Patlak Verdi Ki, Duyanlar Midesi Kaldıramıyor!
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Hakkında Titreten İddia! Boşanacakları Gündeme Gelmişti; Verdikleri Karar Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! 2. Çocuktan Sonra... mask
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Hakkında Titreten İddia! Boşanacakları Gündeme Gelmişti; Verdikleri Karar Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! 2. Çocuktan Sonra...
Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı! Yaptıkları Kan Dondurdu; Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez… “Yok Artık!” mask
Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı! Yaptıkları Kan Dondurdu; Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez… “Yok Artık!”
Masterchef Serpilay'ın Somer Şef Gerçeği Şok Etti' Torpilli Olduğu Konuşulup Duruyordu; Meğer Defalarca Kez... Eziksin Kızım! Neler Olmuş Neler... mask
Masterchef Serpilay'ın Somer Şef Gerçeği Şok Etti' Torpilli Olduğu Konuşulup Duruyordu; Meğer Defalarca Kez... Eziksin Kızım! Neler Olmuş Neler...
Songül Karlı Geçmişe Bir Çizgi Çekti! Son Kararı Milyonları Ayağa Kaldırdı! "Sonun Ölüm Olacak!" Eski Kocasından Sonra... mask
Songül Karlı Geçmişe Bir Çizgi Çekti! Son Kararı Milyonları Ayağa Kaldırdı! "Sonun Ölüm Olacak!" Eski Kocasından Sonra...
Mehmet Dinçerler’in Son Hali İnanılır Gibi Değil! Boşanmadan Sonra Resmen Bir Deri Bir Kemik Kalmış! “Hadise Görmesin!” mask
Mehmet Dinçerler’in Son Hali İnanılır Gibi Değil! Boşanmadan Sonra Resmen Bir Deri Bir Kemik Kalmış! “Hadise Görmesin!”
Güldür Güldür'ün Feridun'u Sır Gibi Sakladığı Eşiyle Şoke Etti! Görenler “Vay Maşallah!” Demeden Yapamadı! Boyu, Posu, Endamı… mask
Güldür Güldür'ün Feridun'u Sır Gibi Sakladığı Eşiyle Şoke Etti! Görenler “Vay Maşallah!” Demeden Yapamadı! Boyu, Posu, Endamı…
Survivor Nisa ve Ogeday Girişken Birbirine Girdi! Eski Sevgili Krizi Ortalığı Karım Karım Karıştırdı! Kayınbaba Bile Damadını Destekliyor; Köprüler Yakıldı... mask
Survivor Nisa ve Ogeday Girişken Birbirine Girdi! Eski Sevgili Krizi Ortalığı Karım Karım Karıştırdı! Kayınbaba Bile Damadını Destekliyor; Köprüler Yakıldı...

07 Eki 2022 - 16:13 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gülben Ergen'den Yeni Single! mask
Gülben Ergen'den Yeni Single!
Çağla Şıkel’e Teknolojik Dans Partneri! mask
Çağla Şıkel’e Teknolojik Dans Partneri!
‘Leyla Hanım’ Altın Portakal’da! Leyla Atakan Kimdir? Leyla Hanım Filmi Nerede Çekildi? mask
‘Leyla Hanım’ Altın Portakal’da! Leyla Atakan Kimdir? Leyla Hanım Filmi Nerede Çekildi?
Güzel Oyuncu Yıldız Uslu Yeni Sinema Filmi İçin Mesleki Kampta! Yıldız Uslu Kimdir? mask
Güzel Oyuncu Yıldız Uslu Yeni Sinema Filmi İçin Mesleki Kampta! Yıldız Uslu Kimdir?
Yasak Elma'nın güzeli Miss Turkey'de! Mira Atagül Kimdir? mask
Yasak Elma'nın güzeli Miss Turkey'de! Mira Atagül Kimdir?
Kenan Doğulu Harbiye'yi Salladı! mask
Kenan Doğulu Harbiye'yi Salladı!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL