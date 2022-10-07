Gölbaşı Belediyesi’nden Vatandaşlara Çorba ve Kandil Simidi İkramı...

“Türk-İslam âleminin mübarek Mevlid Kandili’ni tebrik eder, bu kutlu gün ve gecelerin hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.” Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutladı ve bu mübarek günün ülkemize hayır getirmesini dilediğini söyledi.
Vatandaşa hizmet için durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Ramazan Şimşek, ”Milli ve dini bayramlarımızda, özel günlerimizde her daim vatandaşlarımızı düşünerek; onlara hizmet etmek ve gönüllerini hoş tutmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.