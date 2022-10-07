Gölbaşı Belediyesi’nden Vatandaşlara Çorba ve Kandil Simidi İkramı...

“Türk-İslam âleminin mübarek Mevlid Kandili’ni tebrik eder, bu kutlu gün ve gecelerin hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.” Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutladı ve bu mübarek günün ülkemize hayır getirmesini dilediğini söyledi.

Vatandaşa hizmet için durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Ramazan Şimşek, ”Milli ve dini bayramlarımızda, özel günlerimizde her daim vatandaşlarımızı düşünerek; onlara hizmet etmek ve gönüllerini hoş tutmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.