07 Eki 2022 - 22:28- Spor G: 07 Eki 2022 - 22:29

Kadın takımları Avrupa mesaisinde

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EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Kastamonu Belediyesi GSK, gruptaki dördüncü maçında Norveç'in Storhamar Handball Elite takımı ile deplasmanda mücadele edecek.
Kadın takımları Avrupa mesaisinde mask
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ANKARA (İGFA) - 8 Ekim Cumartesi günü Hamar kenti Boligpartner Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yalıkavak Spor Kulübü'nün rakibi Nyköbing Falster Kadınlar EHF Avrupa Ligi ikinci turunda mücadele eden olan temsilcimiz Yalıkavak Spor Kulübü, Danimarka'nın Nyköbing Falster HB takımı ile karşılaşacak.

9 Ekim Pazar günü Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak ilk maç saat 17.00'de başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 16 Ekim tarihinde Danimarka'nın Nykøbing kenti SPAR NORD Arena'da oynanacak.

Bir diğer temsilcimiz Antalya Konyaaltı Belediyesi ise EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Yunanistan'ın A.E.S.H. Pylea takımını ağırlayacak. Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda 14 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise yine Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda 16 Ekim Pazar günü saat 15.00'te yapılacak.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turunda mücadele eden diğer temsilcimiz Ankara Yenimahalle Belediyesi ise İtalya'nın Jomi Salerno takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Salerno Palapalumbo salonunda 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise yine aynı salonda 16 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da yapılacak.

07 Eki 2022 - 22:28 - Spor

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